U reprezentaciji Finske prokomentarisali su dolazak Mike Murinena u nacionalni tim i način na koji se snašao u kratkom periodu u Partizanu

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Partizan i Mika Murinen (18) se nisu zvanično rastali, ali mladi Finac krenuo je put domovine gdje će ostati i pripremati se za koledž. U tim je stigao kao mlada evropska zvijezda, kući se vraća kao promašaj Partizana. Ipak, selektor Lasi Tuovi i kapiten Sasu Salin reprezentacije Finske nisu željeli mnogo da se obaziru na nekoliko mjeseci karijere Mikine karijere u Srbiji.

"Iskreno, o tome ne razmišljam. Ono o čemu sam razmišljao jeste da je on ovdje, zdrav je i da je bio veoma raspoložen na treninzima", rekao je selektor. "Pridružio nam se od samog početka i to je jedino što mi je važno", dodao je u razgovoru za "yle.fi".

Čini se da period neuspjeha u Partizanu nije uticao na Murinena. "Djeluje mi da je miran i prije svega uzbuđen zbog košarke. Nisam razmišljao o drugim stvarima, jer je bio svoj. Fokusiramo se na ono što pokazuje ovdje, a posle prva dva dana deluje veoma dobro", rekao je Tuovi.

Kapiten reprezentacije Finske dao je nešto detaljniji odgovor, kad je u pitanju odlazak Mike Murinena iz Partizana. "To je lična stvar. Pretpostavljam da je razgovarao sa ljudima koji su mu važni i da je sigurno donio najbolju moguću odluku za karijeru. Nadajmo se sada da će pronaći dobro novo mjesto, gdje god to bilo", rekao je Salin.

Izvor: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul / imago sportfotodienst / Profimedia

"Pretpostavljam da mu je prijalo da dođe u ovo sigurno okruženje i da se sada osjeća prilično dobro. Ne mora da razmišlja o nepotrebnim stvarima", rekao je Sasu Salin.

Murinen nije ispunio verovatno i prevelika očekivanja u Partizanu, odigrao je skromnih šest utakmica u Evroligi dok je na terenu bio nešto manje od dva minuta i ostao je gotovo bez poena. U ABA ligi imao je nešto veću minutažu, na terenu se našao osam puta, a prosječno je igrao 12 minuta. Bilježio je 4,1 poena i skoro tri skoka.

Sada ga u reprezentaciji Finske očekuju kvalifikacioni mečevi za Evropsko prvenstvo, a u vikendu pred nama igraće protiv Belgije, najprije 27. februara, a onda opet 1. marta.