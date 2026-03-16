Ko je Majkl B. Džordan zbog kog se ceo Holivud smeje Šalameu: Proglašen za najzgodnijeg glumca, ljubio manekenku

Majkl B. Džordan je ove godine ostvario jedan od najvećih trenutaka svoje karijere – dobitnik je Oskara za najboljeg glumca za ulogu u filmu ''Grešnici''.

Majkl u filmu tumači dvostruku ulogu blizanaca. Kritičari se slažu da je reč o jednoj od najzahtevnijih i najboljih izvedbi njegove karijere.

"Bog je dobar. Mama, šta ima? Znate koliko volim mamu? I moj je tata tu. Došao je iz Gane. Hvala vam što ste verovali u originalnu viziju. Čast mi je što mi je Rajan Kugler dao priliku da sarađujemo. Hvala svim drugim glumcima. Hvala vam što ste me podržali. Jao... Stojim ovde zbog ljudi koji su došli pre mene. Biti među velikanima. Hvala vam što se kladite na mene. Hvala publici koja je išla da gleda ‘Grešnike‘", rekao je glumac nakon što mu je uručen Oskar.

Michael B. Jordan just thanked all six Black winners in the Best Actor and Best Actress categories during his own Best Actor speech:



"I stand here because of the people that came before me. Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whitaker, Will Smith.…

U centru priče su identični blizanci Elija Smouk Mur i Elijas Stek Mur. Oni se vraćaju u rodni grad s nadom da otvore džuk-džoint bar - muzički klub koji bi trebao postati utočište afroameričke zajednice. Međutim, njihovu viziju ubrzo prekida misteriozna i natprirodna pretnja - sile koje kombinuju horor vampira s teškim temama iz stvarne prošlosti.

Podsetimo, Timoti Šalame nije krio razočaranje kada je čuo da Oskar nije otišao u njegove ruke. Njegova reakcija je izbila u prvi plan i utisak je da je poraz veoma teško podneo. Čim se pojavio na crvenom tepihu, sa mreža su poručivali da "ne zaslužuje nagradu zbog sporne izjave".

Ko je Majkl?

Rođen 9. februara 1987. u Santa Ani u Kaliforniji, a odrastao u Njuarku, Majkl Bakari Džordan karijeru je započeo na televiziji. Publika ga je prvi put ozbiljnije primetila u hvaljenoj seriji ''The Wire'', a zatim i u sportskim dramama poput ''Friday Night Lights''. Ipak, pravi filmski proboj dolazi 2013. godine s potresnom dramom ''Fruitvale Station'', gde je njegovu snažnu i emotivnu izvedbu pohvalila i publika i kritika.

Globalnu slavu donele su mu blokbaster uloge – kao Adonis Krid u uspešnoj franšizi ''Creed'', gde je nastavio nasleđe Rokija Balboe, te kao kompleksni negativac Erik Kilmonger u Marvelovom hitu ''Black Panther''. Upravo je Kilmonger postao jedan od najhvaljenijih stripovskih antagonista poslednjih godina.

Džordan nije ostao samo pred kamerama. S filmom ''Creed III'' (2023) debitovao je kao reditelj, pokazujući da želi da gradi dugoročnu karijeru i iza kamere. Osnivač je i produkcijske kuće "Outlier Society", koja promoviše različitost i inkluzivnost u filmskoj industriji.

Osvajanje Oskara za ''Grešnike'' dolazi kao logičan nastavak karijere obeležene snažnim, fizički i emocionalno zahtevnim ulogama.

Majkl je poznat je po tome što privatni život drži relativno diskretnim. Bio je u vezi s modelom Lori Harvi, a često je u medijima i zbog modnog stila i statusa jednog od najpoželjnijih holivudskih neženja. Magazin People proglasio ga je 2020. godine i najseksepilnijim muškarcem na svetu, a njegov stil i javni nastupi redovno privlače pažnju modnih kritičara.