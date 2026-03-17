Žrtve Džefrija Epstina postigle su sporazum sa Bankom Amerike u građanskoj parnici u kojoj tvrde da je banka olakšala i finansijski podržala zlostavljanje, pokazuju sudski dokumenti. Uslovi dogovora još nisu poznati, a konačnu odluku o njegovom odobrenju donijeće sud.

Banka Amerike postigla je sporazum u građanskoj parnici koju su pokrenule žene koje tvrde da je banka olakšala se**ualno zlostavljanje koje su pretrpjele od strane Džefrija Epstina. Sudski zapisi objavljeni u ponedeljak potvrđuju da su advokati banke i tužioci 12. marta obavijestili američkog okružnog sudiju Džeda Rakofa o "principijelno postignutom sporazumu", izvještava Gardijan.

Uslovi još nisu poznati

Finansijski i drugi detalji sporazuma nisu objavljeni, a njega još treba da odobri sudija Rakof. Advokati obje strane imaju rok do 27. marta da sudu dostave pravnu dokumentaciju o nagodbi, dok je ročište za razmatranje njenog odobrenja zakazano za 2. april. Portparol Banke Amerike odbio je da komentariše slučaj.

"Današnje rešavanje slučaja protiv Banke Amerike je još jedan korak na putu ka pravdi koju ove žene zaslužuju", izjavila je Sigrid Mekoli, advokatica žena koje su tužile banku.

Banka optužena da je ignorisala sumnjive transakcije

Kolektivnu tužbu u oktobru je podnijela žena pod pseudonimom Džejn Dou. U tužbi se druga najveća američka banka optužuje da je ignorisala sumnjive finansijske transakcije povezane sa Epstinom uprkos "obilju" informacija o njegovim zločinima, stavljajući profit ispred zaštite žrtava.

Banka Amerike se branila tvrdnjom da je tužilac samo naveo da je banka pružala rutinske bankarske usluge osobama za koje se u to vrijeme nije znalo da su povezane sa Epstinom, nazivajući svaku tvrdnju o dubljoj umiješanosti "slabom i neosnovanom".

Ipak, sudija Rakof je u januaru presudio da se Banka Amerike mora suočiti sa optužbama da je svjesno profitirala od Epstinove trgovine ljudima u svrhu se**ualne eksploatacije. Među transakcijama koje je tužilac naveo bile su i isplate Epstinu od strane Leona Bleka, milijardera i suosnivača kompanije Apolo Global Menadžment.

Nagodba izbegava suđenje i svedočenje milijardera

Blek je podnio ostavku na mesto izvršnog direktora kompanije Apolo 2021. godine nakon što je nezavisna revizija utvrdila da je Epstinu platio 158 miliona dolara za usluge poreskog savjetovanja i planiranja nasleđa.

On je negirao bilo kakvu nezakonitu radnju i tvrdio da nije znao za Epstinove kriminalne aktivnosti. Njegovo svjedočenje pod zakletvom pred advokatima tužilaca i banke bilo je zakazano za 26. mart, ali zbog postignute nagodbe vjerovatno neće biti održano. Ako sudija Rakof odobri sporazum, suđenje, koje je bilo planirano da počne 11. maja, takođe će biti otkazano.

Advokati koji zastupaju Džejn Dou ranije su tužili i druge institucije za koje se sumnja da su pomagale Epstinu. Prošle godine postigli su nagodbu od 290 miliona dolara sa Džej Pi Morgan Čejsom, kao i nagodbu od 75 miliona dolara sa Dojče bankom u ime Epstinovih žrtava.

Džefri Epstin pronađen je mrtav u zatvorskoj ćeliji na Menhetnu u avgustu 2019. godine, gdje je čekao suđenje po optužbama za trgovinu ljudima. Njegova smrt proglašena je samoubistvom.