Pogledajte kako je sin Skotija Pipena izgubio živce i zaleteo se na protivnika koji ga je prethodno udario s leđa.
Tuče na utakmicama NBA lige nisu ni blizu "žestoke" kao što su bile devedesetih, ali ih povremeno viđamo - i povremeno se desi da se otrgnu kontroli. Tako je bilo prethodne večeri u završnici utakmice Majamija i Memfisa, na dva minuta do kraja meča kada je već bilo jasno da će domaćin pobediti.
Tokom napada Memfisa, Majron Gardner se bespotrebno zaletio i udario s leđa sina Skotija Pipena, koji je posle toga "poleteo" po parketu. Omah se zaletio na drugi dio parketa i gurnuo ga na patos. Pogledajte kako je to izgledalo:
Iako se Majron Gardner branio da je "postavljao blok" i da nije imao nameru tako jako da udari Skotija Pipena mlađeg, u to nije poverovao igrač Grizlisa i žestoko se zaleteo, tako da su se njih dvojica "rvali" van parketa, kod prvih redov. Incident je potrajao nekoliko minuta, a svi igrači koji su bili u tom trenutku u igri su došli do njih i pokušali da ih razdvoje, u čemu su na kraju jedva uspijeli.
Sudije su posle pregledanja snimka odlučile da isključe obojicu, dok su ostali igrači preživeli i prošli bez kazni, a važno je da se napomene da na ovom susretu nije ni bilo našeg Nikole Jovića iz Hita.
Na kraju, Majami je slavio 136:120, uz uz 28 poena Viginsa i 25 poena Pauela, dok je kod gostiju sa 28 prednjačio Džekson.
NBA rezultati 22. februar:
- Nju Orleans - Filadelfija 126:111
- Čikago - Detroit 110:126
- Majami - Memfis 136:120
- San Antonio - Sakramento 139:122
- Njujork - Hjuston 108:106