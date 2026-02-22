Pogledajte kako je sin Skotija Pipena izgubio živce i zaleteo se na protivnika koji ga je prethodno udario s leđa.

Izvor: YouTube/Chaz NBA

Tuče na utakmicama NBA lige nisu ni blizu "žestoke" kao što su bile devedesetih, ali ih povremeno viđamo - i povremeno se desi da se otrgnu kontroli. Tako je bilo prethodne večeri u završnici utakmice Majamija i Memfisa, na dva minuta do kraja meča kada je već bilo jasno da će domaćin pobediti.

Tokom napada Memfisa, Majron Gardner se bespotrebno zaletio i udario s leđa sina Skotija Pipena, koji je posle toga "poleteo" po parketu. Omah se zaletio na drugi dio parketa i gurnuo ga na patos. Pogledajte kako je to izgledalo:

Tuča na meču Majami - Memfis Izvor: YouTube/@ChazNBA

Iako se Majron Gardner branio da je "postavljao blok" i da nije imao nameru tako jako da udari Skotija Pipena mlađeg, u to nije poverovao igrač Grizlisa i žestoko se zaleteo, tako da su se njih dvojica "rvali" van parketa, kod prvih redov. Incident je potrajao nekoliko minuta, a svi igrači koji su bili u tom trenutku u igri su došli do njih i pokušali da ih razdvoje, u čemu su na kraju jedva uspijeli.

Sudije su posle pregledanja snimka odlučile da isključe obojicu, dok su ostali igrači preživeli i prošli bez kazni, a važno je da se napomene da na ovom susretu nije ni bilo našeg Nikole Jovića iz Hita.

Na kraju, Majami je slavio 136:120, uz uz 28 poena Viginsa i 25 poena Pauela, dok je kod gostiju sa 28 prednjačio Džekson.

