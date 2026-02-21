Trofej potvrda dominacije u domaćem takmičenju, nagradu uručio direktor Direktorata za sport Zoran Jojić

Izvor: KK Budućnost Voli

Košarkaški klub Budućnost VOLI osvojio je Kup Crne Gore, potvrdivši još jednom dominaciju u domaćem takmičenju i bogatu trofejnu tradiciju kluba.

U sjajnoj atmosferi završnog turnira, Podgoričani su došli do novog pehara, a za najboljeg igrača (MVP) turnira proglašen je Đorđije Jovanović, koji je svojim partijama dao ključan doprinos osvajanju trofeja.

Nagradu za najkorisnijeg igrača Jovanoviću je svečano uručio Zoran Jojić, direktor Direktorata za sport, odajući priznanje njegovom individualnom kvalitetu, ali i ukupnom uspjehu ekipe.

Ovim trijumfom Budućnost VOLI nastavila je niz uspjeha na domaćoj sceni i još jednom potvrdila status jednog od najtrofejnijih sportskih kolektiva u Crnoj Gori.