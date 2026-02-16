U prvom kolu Top 8 faze AdmiralBet ABA lige, podgorička Budućnost Voli izgubila je od Partizana rezultatom 98:82, pa je na startu regionalnog takmičenja zabilježila četvrti poraz ove sezone.

Utakmica je bila pod kontrolom domaćina tokom većeg dijela susreta, a "plavi" nisu uspjeli da pronađu pravi ritam u odbrani, što je odlučilo susret.

Žakelj je nakon utakmice istakao važan problem u igri svog tima:

„Partizan je odigrao 1. i 3. četvrtinu na nivou i to je bilo dovoljno za pobjedu. Krenuli smo premekano, u odbrani nismo bili kao što smo željeli od prvog minuta. Na kraju smo probali agresivnije da igramo, ali je bilo prekasno, jer je Partizan kontrolisao utakmicu.“

Trener Budućnosti je dodao da su rivalu dozvolili previše dobrih šuteva:

„Dozvolili smo previše otvorenih šuteva sa vrlo dobrim procentima, a teško je dobiti utakmicu kad rival tako šutira. Sve je to zato što smo bili premekani u odbrani.“

Na kraju je naglasio i da ekipa mora da se koncentriše na naredne izazove, budući da ih uskoro čeka i borba za nacionalni Kup.









Trener Partizana, Đoan Penjaroja je istakao da je njegova ekipa upisala važnu pobjedu.

"Početi Top 8 fazu trijumfom protiv Budućnosti, lidera druge grupe, odlična je stvar za nas. Igrali smo dobro, iako smo imali loših momenata u odbrani i sa protokom lopte, ali smo kontrolisali ritam i cijeli tok utakmice", rekao je Penjaroja.






