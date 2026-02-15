“Plavi” bez energije nakon napornog rasporeda, crno-bijeli dominantni u Beogradskoj areni

Izvor: MN Press

Košarkaši Budućnosti poraženi su od Partizana 98:82 u Beogradskoj areni na otvaranju Top 8 faze ABA lige. Od samog starta bilo je jasno da će Podgoričani teško parirati raspoloženom domaćinu, koji je kontrolisao ritam tokom gotovo cijelog susreta.

Budućnost je u meč ušla nakon dva zahtjevna duela – protiv Crvene zvezde i Burga – što se osjetilo na energiji ekipe. Partizan je to znao da iskoristi, pa je već u prvoj četvrtini stekao prednost zahvaljujući šutevima sa distance i agresivnoj odbrani.

Iako su “plavi” u nekoliko navrata pokušavali da uhvate priključak, domaćin je u trećoj četvrtini prelomio utakmicu. Serijom trojki i brzih poena iz tranzicije crno-bijeli su otišli na dvocifrenu razliku, koja je u jednom trenutku prelazila i 20 poena.

Budućnost je imala problema sa realizacijom slobodnih bacanja i defanzivnim skokom, dok je Partizan rasporedio poene na veći broj igrača i održavao visok tempo igre. U posljednjoj dionici Podgoričani su uspjeli da ublaže zaostatak, ali bez realne šanse da ugroze pobjedu domaćina.

Najefikasniji u redovima Budućnosti bili su Sulamon i Tanasković, dok je Partizan do trijumfa predvodila raspoložena vanjska linija.

Ovim porazom Budućnost je bez bodova započela drugu fazu regionalnog takmičenja, dok je Partizan potvrdio ulogu favorita na svom terenu.