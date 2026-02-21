Trener Partizana Đoan Penjaroja kaže da osvajanje Kupa Radivoja Koraća nije bio cilj kada je ljetos sastavljana ekipa.

Trener Partizana Đoan Penjaroja došao je u Humsku u momentu kada niko drugi nije htio da se upusti u tu avanturu i taman kada su stvari počele da idu u boljem smjeru, dogodio se debakl u Kupu Radivoja Koraća. Crno-bijeli su došli potpuno nespremni u Niš, a da li je uopšte moglo bolje, ako se uzme u obzir na koga je Španac mogao da računa?

Odlučio je da kao strane igrače povede Dvejna Vašingtona, Sterlinga Brauna, Isaka Bongu i Bruna Fernanda, a gotovo čitav tim je ostao u Beogradu. Šansu su dobili Partizanovi „klinci“, ali su Megini pokazali da su dosta zreliji i dostojni većih izazova.

Trener Partizana Đoan Penjaroja je na konferenciji bez imalo ustručavanja istakao da ovaj tim nije pravljen za osvajanje domaćih takmičenja gdje je broj stranaca ograničen. Nije želio da traži alibi i fer i sportski je čestitao Megi na zasluženoj pobjedi.

„Naš tim je jasan, imamo dosta stranaca i samo nekoliko domaćih igrača. Mislim da je jasno da kada su ljetos pravili tim, nijesu imali cilj da osvoje Kup, jer s ovim timom to nije moguće. Morao sam da donesem odluku, da povedem Kalatesa, Tonija… Morali smo da igramo bolje, naši igrači, mi smo imali sedam profesionalnih igrača, morali smo da se takmičimo bolje. Jedna stvar je vodila do druge, to je stvar na kojoj moramo da radimo sa stavom. Danas smo igrali bez pravog karaktera da se borimo i pobijedimo ovu utakmicu.“

„Prvo, čestitam Megi, njihovom treneru, stručnom štabu i mlađim igračima, jer su zaslužili da dobiju utakmicu i dobili su je lako. Nema izgovora. Nemoguće je takmičiti se u profesionalnom sportu, u profesionalnoj košarci, ako ne igraš 100 odsto, 90 odsto. Mega je dobila sve situacije 5 na 5, Mega je dobila sve situacije 1 na 1, Mega je imala 20 skokova više od nas. U svim osnovnim stvarima Mega je bila bolja i više je željela da se takmiči od nas“, rekao je Penjaroja i dodao:

„Možemo da pričamo o tome da li je naš roster idealan da igramo tri dana zaredom ili dva dana zaredom, jasno je da je kratak roster, ali to nije izgovor za način na koji smo danas igrali. Imamo mnogo stranaca i malo domaćih igrača. Mislim da je vrlo jasno kada se ljetos pravio tim da Kup nije cilj. Jer, nije moguće takmičiti se sa ovim timom. Morao sam da donesem odluke i na kraju nam je trebalo više igrača, ali je prije svega bilo potrebno da igramo bolje. Nula izgovora, ali loša, loša utakmica i slika koju ne smijemo da ponavljamo.“