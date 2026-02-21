Ministarstvo javnih radova nezakonito isključilo „BB Solar“ i nije provjerilo izjave o sprečavanju korupcije i sukoba interesa

Izvor: MONDO/Mario Milojević

Ministarstvo javnih radova (MJR) nezakonito je dodijelilo posao izgradnje paviljona u Osnovnoj školi „Vlado Milić“ u Podgorici, vrijedan 3,6 miliona eura, jer nije provjerilo niti obrazložilo na koji način je provjerilo izjave iz tenderske dokumentacije, uključujući i one koje se odnose na sprečavanje korupcije i sukoba interesa.

To proizlazi iz rješenja Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, koja je usvojila žalbu kompanije „BB Solar“ i poništila odluku MJR o izboru najpovoljnije ponude.

Tender za izgradnju paviljona raspisan je u oktobru prošle godine, sa procijenjenom vrijednošću od 2.975.207 eura, uz PDV od 624.793 eura. Ministarstvo, na čijem je čelu ministarka Majda Adžović, 13. januara donijelo je odluku da posao dodijeli konzorcijumu koji predvodi podgorička kompanija „Fidija“.

Na tu odluku žalbu je podnio „BB Solar“, koji je iz postupka bio isključen uz obrazloženje da nije dokazao ispunjenost uslova stručne i tehničke sposobnosti. Iz te kompanije su naveli da su dio uslova ispunili samostalno, a dio putem podugovarača – „Unipred“ Bijelo Polje, „Biro 81000“ Podgorica i „Arhitektonski atelje“ – koristeći institut podugovaranja predviđen Zakonom o javnim nabavkama.

Komisija je ocijenila da je žalbeni navod osnovan i da je Ministarstvo nezakonito isključilo „BB Solar“ iz postupka.

Takođe je utvrđeno da MJR nije postupilo u skladu sa članom 135a Zakona o javnim nabavkama, jer u odluci nije navedeno da li je i na koji način izvršena provjera izjava izabranog konzorcijuma i njihovih podugovarača u dijelu koji se odnosi na sprečavanje korupcije i sukoba interesa.

„Naručilac je bio dužan da u pobijanoj odluci navede na koji način je izvršio provjeru izjava ponuđača i njihovih podugovarača. Kako to nije učinjeno, odluka je u tom dijelu nezakonita“, navodi se u rješenju Komisije.

Zbog utvrđenih nepravilnosti, odluka o dodjeli višemilionskog posla je poništena, a postupak javne nabavke biće vraćen na ponovno odlučivanje.