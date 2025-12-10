Kako stvari stoje Đoan Penjaroja će po svemu sudeći da zamijeni Željka Obradovića na klupi Partizana

Izvor: MN Press

Partizan je našao zamjenu za Željka Obradovića i na klupu će da sjedne Đoan Penjaroja. Prema informacijama "Meridian sporta" on će potpisati ugovor na godinu i po dana i sješće na užarenu klupu crno-bijelih uskoro.

"Sa španskim stručnjakom u Humsku dolazi i asistent koji će osim uloge trenera imati i funkciju prevodioca", navodi se u tekstu.

Takođe, u tekstu stoji i da je postojala logika Partizana da na klupi ostane Mirko Ocokoljić posle dvije pobjede, ali da je rukovodstvo kluba procijenilo "da je bolje dovesti trenera sa većim iskustvom, odnosno zvučnije ime".

Nema informacija još uvijek o tome da li će do dogovora da dođe prije derbija sa Crvenom zvezdom, mada je logičnije da do promjene na klupi dođe posle meča koji se igra u petak (20.30h u Areni).

Ko je Đoan Penjaroja?

Penjaroja je rođen u mjestu Terasa (Katalonija) 20. aprila 1969. godine i igrao je na poziciji beka. Počeo je u Manresi, igrao je još za Kanariju, Leon, Orense i završio je karijeru u Manresi 2003. godine. Tri godine kasnije je odlučio da postane trener i četiri godine vodio je malo poznatu ekipu koja se zove Olesa i Navas.

Iskorak je napravio 2010. godine kada je otišao u Andoru i osam godina bio na klupi. Onda je sezonu proveo u Manresi, pa dvije u Burgosu, da bi onda prešao u Valensiju, pa je bio godinu dana u Baskoniji i onda u Barseloni. Sa Burgosom je osvojio dvije titule u FIBA Ligi šampiona.

(Meridiansport/MONDO)