Njemački baron poginuo u lavini u Švajcarskoj; petnaestogodišnji sin svjedočio nesreći, istraga u toku

Izvor: Youtube/Physics Today/Screenshot

U snježnoj lavini u Švajcarskoj život je izgubio njemački plemić i baron Feliks Frajher cu Inhauzen und Kniphauzen (49). Nesreća se dogodila u kantonu Graubinden, a njegov petnaestogodišnji sin bio je svjedok tragedije.

Portparolka porodice potvrdila je da je otac troje djece stradao tokom odmora. U utorak poslijepodne zahvatila ga je lavina dok je sa sinom i grupom skijaša boravio van uređenih staza u jednom švajcarskom skijalištu.

Spasioci su odmah pokrenuli potragu za zatrpanima. Pas tragač locirao je barona, nakon čega je gorska služba spasavanja pokušala reanimaciju, ali bez uspjeha.

Ein Lawinenunglück kostet Felix Freiherr zu Knyphausen das Leben. Sein Sohn wird lebend geborgen. Der Verunglückte bewohnte ein bekanntes Schloss.https://t.co/RBkp3LG56M — stern (@sternde)February 20, 2026

Njegov sin takođe je bio zahvaćen lavinom, ali je na vrijeme izvučen i prevezen u kantonalnu bolnicu. Prema navodima policije, nije zadobio tjelesne povrede. Porodici je pružena psihološka pomoć, dok okolnosti nesreće istražuju kantonalna policija Graubindena i tužilaštvo.

Visok stepen opasnosti od lavina

Posljednjih dana u Švajcarskoj je palo mnogo snijega. U kantonima Graubinden i Valais proglašen je drugi najviši stepen opasnosti od lavina.

Institut za istraživanje snijega i lavina (SLF) u Davosu upozorio je da su moguća spontana pokretanja lavina, naročito van obilježenih i obezbijeđenih staza.

Porodica sa dugom tradicijom

Porodica Kniphauzen poznata je u njemačkom regionu Rur. Živjeli su u renesansnom dvorcu Šlos Bodelšving u Dortmundu, gdje je porodica nastanjena još od 1302. godine, a riječ je o 23. generaciji.

Feliks cu Kniphauzen, njegova supruga Mireta i njihovo troje djece stanovali su u ovom dvorcu okruženom engleskim parkom. Imanje je često bilo domaćin kulturnih manifestacija, a baron se zalagao za obnovu i očuvanje zaštićenog istorijskog zdanja, pretvarajući ga u značajno kulturno mjesto okupljanja.

Reakcije iz Dortmunda

Vijest o smrti barona izazvala je veliku tugu u Dortmundu. Gradonačelnik Aleksander Kalouti izjavio je da ga je tragična vijest ostavila bez riječi i da su njegove misli uz porodicu i prijatelje preminulog.

„Dortmund gubi izuzetno finog čovjeka. Sačuvaćemo uspomenu na njega“, poručio je gradonačelnik, dodajući da je Feliksa poznavao kao prijatnu, pažljivu i izuzetno suptilnu osobu sa posebnim i inteligentnim smislom za humor.

