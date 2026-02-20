NBA ligu potresa veliki skandal zbog namiještanja rezultata utakmica Jute Džez. Trener Vil Hardi veoma otvoreno priznao na konferenciji za novinare da je svjesno izgubio.

Izvor: Marty Jean-Louis / Alamy / Profimedia

Komesar NBA lige Adam Silver obavijestio je generalne menadžere 30 NBA timova u četvrtak da će sledeće sezone važiti nova pravila, koja će sprečavati "tankovanje". Drugim riječima, zabraniće ekipama da namjerno gube utakmice da bi imale što bolju poziciju na NBA draftu.

Prema informacijama američke TV mreže "ESPN", ovo su mere kojima će se NBA liga suprotstaviti "tankovanju":

Pravo na izbor igrača u prvoj rundi drafta može biti zaštićeno samo ako su u pitanju Top 4 "pika" ili od 14. mjesta naviše Pozicije na draft lutriji se "zamrzavaju" na dan isteka roka za trejdove (ove godine bio 5. februar) ili kasnije Timovima će biti zabranjeno da imaju neki od Top 4 "pika" u uzastopnim godinama i(li) posle uzastopno završene tri sezone na nekom od tri najlošija mjesta Timovi ne mogu da biraju neki od Top 4 "pika" u godini posle nastupa u konferencijskom finalu Šanse na draft-lutriji biće određivane na osnovu učinka u dvije sezone U draft-lutriji učestvovaće veći broj timova, uključujući i one koji nastupaju u plej-inu Potrebno je izjednačiti šanse svih timova koji učestvuju u draft-lutriji

Posle skandaloznog nameštanja utakmice Jute Džez protiv Orlanda, u kojoj je svjesno i naočigled svih izvela iz igre najbolje igrače i izbjegla da ostvari pobjedu komesar lige Adam Silver je po svemu sudeći shvatio da takva i slična puštanja nanose veliku štetu ligi.

"Tankovanje je ove godine gore od svih koje pamtimo", rekao je Silve i naveo da razmatra svaku moguću meru da bi se suprotstavio toj praksi koja obesmišljava takmičenje. Juta, čiji je skandal i započeo ovu lavinu reakcija, kažnjena je sa pola miliona dolara zbog sramotnog ponašanja i namjernog poraza. Isto tako, kažnjena je i Indijana sa 100.000 dolara, takođe jer je zdrave igrače sprečavala da igraju.

"Potezi koji narušavaju integritet lige neće biti tolerisani", poruka je NBA lige.

Sramotni potezi i bahatost Jute izazvali haos

Juta Džez je u svom "tankovanju" toliko prešla sve granice da je počela tako očigledno da namjerno gubi da se u uzastopnim utakmicama podrazumijevalo da će najbolji igrači na čelu sa Laurijem Markanenom (na slici) presjedeti četvrtu četvrtinu, bez obzira na sve. Trener Vil Hardi je uz njega sklanjao iz ekipe u momentima odluke i novajliju iz Memfisa Džarena Džeksona, kao i centra Jusufa Nurkića.

U pobjedi protiv Majamija, koju Juta nije moga da izbjegne, novinari su primijetili da je Hardi takođe povukao iz igre Markanena, Džeksona i Nurkića i pitali ga koliko je bio blizu odluke da ih vrati u poslednjoj četvrtini.

"Nisam bio (blizu da ih vratim)", bahato je odgovorio i prstom ubo pravo u oko NBA ligu i navijače koji bi htjeli da se njegov tim zapravo takmiči, a ne da igra utakmice sa namjerom da izgubi. Poslušajte.

Asked Jazz coach Will Hardy how close he was to putting Lauri Markkanen or Jaren Jackson Jr. in the game in the fourth quarter.



“I wasn’t.”pic.twitter.com/bZcEkCo8WA — Five Reasons Sports ⚾️⚽️ (@5ReasonsSports)February 10, 2026

Zašto Juta namjerno gubi već sezonama?

Izvor: Marty Jean-Louis / ddp USA / Profimedia

Juta ima pred sobom jasan cilj - da gubi što više može da bi njen "pik" prve runde u 2026. godini bio u prvih osam na NBA draftu, u suprotnom bi prešao Oklahomi. I nije novost da taj tim svjesno gubi utakmice u mandatu izvršnog direktora Denija Ejndža, jer nekad moćni "džezeri" sezonama pokušavaju da porazima poprave poziciju na draftu, ali nisu još dobili bolju poziciju od petog "pika" 2025, kada su odabrali krilo Ejsa Bejlsa.

Juta trenutno ima skor 18-38 i uspijeva da bude jedan od najgorih timova lige. Na Zapadu su lošije rangirani samo Nju Orleans (15-41) i Sakramento Kings (12-44), dok su u Istočnoj konferenciji tri tima na manjem broju pobjeda, Bruklin (15-38), Indijana (15-40) i Vašington (14-39).