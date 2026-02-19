Iskusni Amerikanac Majk Džejms je po svemu sudeći završio petogodišnju misiju u Monaku.

Izvor: Irina R Hipolito / Shutterstock Editorial / Profimedia

Odavno je svima jasno da Hapoelu iz Tel Aviva novac ne predstavlja nikakav problem. Možda vlasnik Ofer Janaj jeste izgubio bitku za Najdžela Hejsa-Dejvisa koji je završio u Panatinaikosu, ali sprema novu ljetnju bombu. Kako prenosi "Walla Sport", Izraelci su već krenuli po Majka Džejmsa koji je već najavio odlazak iz Monaka.

Najbolji strijelac u istoriji Evrolige je nezadovoljan situacijom u klubu koji je bio na ivici bankrota i želi novi izazov u karijeri. Bio je jedan od glavnih predvodnika štrajka, a zbog istupanja na društvenim mrežama čak je sankcionisan i ostao bez jedne plate.

Nema sumnje da će Hapoel razbiti kasu zbog Džejmsa koji u Monaku godišnje zarađuje tri miliona eura. Izraelci imaju dvojicu igrača u Top 10, a to su najplaćeniji u Evropi Vasilije Micić i pouzdani Elajdža Brajant.

Dimitris Itudis je dobio puno povjerenje uprave u nastavku sezone uprkos lošim rezultatima i biće zanimljivo vidjeti kako će prodrmati igrače i pronaći izlaz iz krize. Grk ima ugovor do 2027. godine, a sa Džejmsom je sarađivao u CSKA gdje je su imali dosta trzavica.