Neočekivani problemi najambicioznijeg projekta Evrolige u kome pljušte ostavke.

Izvor: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia

Hapoel iz Tel Aviva ambiciozno je ušao u ovu sezonu Evrolige i jedno vrijeme bio je lider na tabeli, međutim u posljednjih nekoliko sedmica situacija se promijenila za 180 stepeni. Igrači i navijači su nervozni, vlasnik kluba Ofer Janaj je frustriran, a šta tek reći za trenera Dimitrisa Itudisa koji je pod ogromnim pritiskom.

Sve to govori da situacija unutar kluba nije dobra, a potvrdu smo dobili pošto su počele da "pljušte" ostavke. Prema pisanju medija iz Izraela, Hapoel su napustili potpredsjednik Ben Rubino i potpredsjednik košarkaških operacija Omri Lutinger.

Za sada nema još informacija šta se dogodilo i zašto su prekinuli saradnju sa Oferom Janajem, kao ni kako će njihov odlazak uticati na finansije kluba. Štaviše, spominje se da ovo nisu i jedine ostavke koje se očekuju u Tel Avivu, kao i da bi nove mogle da uslijede u narednom periodu.

Interesantan momenat je da odlaze nakon pobjede u prvenstvu protiv Makabija Ramat Gana (91:62), a nekoliko dana pošto je propao i transfer Najdžela Hejs-Dejvisa, novog košarkaša Panatinaikosa.

Hapoel je vjerovao da ima sve što je potrebno da angažuje prošlogodišnjeg šampiona Evrolige sa Fenerbahčeom, ali se izgleda precijenio i izgubio trku za njegov potpis, što je žestoko naljutilo Dimitrisa Itudisa koji sada već predugo čeka pojačanja koja će udahnuti novu energiju njegovoj ekipi.

Umjesto njega navodno bi trebalo da dođe Kesler Edvards, nekadašnji igrač Bruklina, Denvera, Sakramenta i Dalasa, koji je igrao ove sezone u razvojnoj ligi i prosječno bilježio 15,1 poena i 8,1 skokova po meču.