Doskorašnji igrač Denver Nagetsa Kesler Edvards stiže u Evropu.

Hapoel iz Tel Aviva vezao je pet poraza u Evroligi, ali je trener Dimitris Itudis dobio puno povjerenje uprave. Igračima je priprijećeno da promijene pristup, a grčkom stručnjaku je data potpuna sloboda. Prvi veliki potez Izraelaca usred krize kojoj se ne vidi kraj biće dovođenje NBA pojačanja Keslera Edvardsa.

Bivši NBA igrač dolazi nakon jake sezone u Dži ligi gdje je prosječno bilježio 15,1 poen, 8,1 skok, 1,7 asistencija, 1,5 ukradenih lopti i 1,0 blokadu, uz procenat šuta od 43% za tri poena. Edvards je takođe igrao za Grand Rapids Gold koji su razvojni tim Denver Nagetsa.

Tokom pet sezona u Dži ligi, Edvards je imao prosjek karijere od 14,3 poena, 7,6 skokova, 1,6 asistencija, 1,3 ukradene lopte i 1,0 blokade za 33 minuta na parketu.

Edvards je takođe nastupio u 178 NBA utakmica za Bruklin Netse, Sakramento Kingse i Dalas Maveriks, prosječno bilježivši 3,6 poena, 2,2 skoka i 0,6 asistencija, uz prosječan procenat šuta za tri poena od 36% za manje od 13 minuta po utakmici.

Edvards je izabran kao 44. na NBA draftu 2021. godine od strane Bruklina, a prošlog ljeta je potpisao jednogodišnji ugovor sa Denverom. Ipak, proslijeđen je u Razvojnu ligu gdje je bilježio sjajne partije.