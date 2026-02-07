Markus Vilijams je posle poraza Crvene zvezde otkrio šta je pričao sa Nikolom Kalinićem i Čarlsom Dženkinsom i šta misli o ekipi.

Izvor: MONDO/Jelena Bijeljić

Markus Vilijams došao je u Arenu i gledao kako Crvena zvezda gubi od Makabija u dramatičnoj završnici (83:82). Nije donio sreću nekadašnjem timu, ali je imao samo riječi hvale na račun igre ekipe Saše Obradovića.

„Igraju jako, vratili su se od devet poena minusa. Mnogi bi u tom trenutku odustali, oni nijesu. Neke stvari su se desile, igraju dobro u odbrani, nijesu uspjeli da pobijede na kraju“, počeo je Vilijams.

Uvjeren je da ova ekipa ima sve što je potrebno da se nađe u plej-ofu elitnog takmičenja.

"Gledam 'hajlajtse', ne gledam cijele mečeve, pratim dešavanja i nekih drugih ekipa. Imaju sjajan intenzitet u odbrani i mogu da uđu u plej-of."

Šta ti je rekao Kalinić?

Uoči početka utakmice imao je kratak razgovor sa Nikolom Kalinićem, ali nije htio da govori previše o detaljima.

„Rekao je nešto smiješno, nešto što stalno govorimo jedan drugom. Nijesam ga dugo vidio. Ludo je. Sazrio je – kada sam igrao sa njim imao je 22–23 godine. Sazrio je, igra dobro i impresivan je.“

Upitan je i da uporedi šta se promijenilo u samoj ekipi i u Beogradu u odnosu na period kada je on bio u Areni.

„Ja više ne igram košarku, to je promjena. Grad izgleda lijepo, prvo aerodrom – vidi se da je renoviran. Vidio sam neke sitnice koje izgledaju drugačije. Ovaj tim igra jako, mnogi timovi Zvezde su igrali dobro u odbrani i to je nešto na što su navijači ponosni. Što se mene tiče, sada sam trener u srednjoj školi. Teško je ponekad, moram da nađem način da to funkcioniše. Malo mi nedostaje košarka. Kada počne da mi nedostaje, onda pomislim na sva ta putovanja, treninge i tada taj osjećaj nestane.“

O Dženkinsu i Partizanu

Tvrdi da povremeno gleda neke od najboljih poteza iz svojih partija u dresu Zvezde, posebno utakmice sa Partizanom.

„Da, ponekad gledam ‘hajlajtse’, ali ne previše. Bio je to dobar period, ta sezona posebno. Bila je posebna.“

U intervjuu za MONDO Čarls Dženkins je rekao da sa Markusom Vilijamsom dolazi na derbi, a baš su njih dvojica pričali poslije Zvezdinog poraza.

„Sad sam baš pričao sa njim. Ne mogu da ti kažem šta je rekao, čovječe. Htio je da bude smiješan. Čujemo se bar jednom nedjeljno.“

Na kraju su ga novinari pitali i o posljednjem napadu Zvezde i šta bi on uradio u toj situaciji.

„Ne znam. Uvijek se trudim da donesem pravu odluku na meču“, zaključio je Vilijams.