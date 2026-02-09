Evroliga se oglasila zbog meča Crvena zvezda - Efes i tom prilikom potvrdila je da će susret ova dva tima u elitnom takmičenju biti pomjeren

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Meč između Crvene zvezde i Efesa u Evroligi pomjeren je. Susret koji je bio najavljen za četvrtak 26. februara, biće održan dan ranije, odnosno 25. februara. Zbog meča koji će se održati u drugačijem terminu oglasilo se i elitno takmičenje.

"Utakmica Crvena zvezda - Efes počeće u 20.30 časova po lokalnom vremenu u srijedu, 25. februara 2026. godine. Utakmica je prethodno bila zakazana za 20 časova po lokalnom vremenu u četvrtak, 26. februara 2026", navodi se.

Crvena zvezda biće domaćin u tom meču 29. kola Evrolige, a ujedno će to biti i prvi susret posle pauze zbog Kupa Radivoja Koraća. Ekipa Saše Obradovića imaće priliku da odmori i pripremi se za dalje izazove u elitnom takmičenju. Zvezda je trenutno sedma na tabeli i ima skor 16-11. Naredni meč igraće protiv Olimpijakosa, a onda slijede obaveze u Kupu.

Zašto je pomjerena utakmica Crvena zvezda - Efes?

Termin je pomjeren zbog poklapanja sa obavezama fudbalskog kluba Crvena zvezda, koji će dan kasnije u Beogradu odigrati revanš šesnaestine finala Lige Evrope protiv francuskog Lila. Organizatori takmičenja, kao i rival iz Istanbula, pristali su na zahtev crveno-bijelih da se datum prilagodi. Utakmice u Ligi Evrope između Zvezde i Lila najavljena je za 26. februar na "Marakani", a susret će početi u 21 sat. Zahvaljujući pomjeranju utakmice u Beogradskoj areni, navijači ovog kluba imaće priliku da dan za danom uživaju u evropskim mečevima Crvene zvezde.

Šta čeka Zvezdu u nastavku?

Crvena zvezda u narednom kolu gostuje Olimpijakosu, a potom ima tri domaćinstva kada dočekuje Efes, Bajern i Fenerbahče.

Raspored u nastavku sezone:

12.2 Olimpijakos - Crvena zvezda (20.15)

26.2 Crvena zvezda - Efes (20)

6.3 Crvena zvezda - Bajern (20)

13.3 Crvena zvezda - Fenerbahče (20)

20.3 Panatinaikos - Crvena zvezda (20.15)

25.3 Baskonija - Crvena zvezda (20.30)

27.3 Barselona - Crvena zvezda (20.30)

2.4 Crvena zvezda - Partizan (20)

7.4 Crvena zvezda - Pariz (20)

10.4 ASVEL - Crvena zvezda (20)

16.4 Real Madrid - Crvena zvezda (20.45)

