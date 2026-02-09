Zvezda slavila je večeras pobjedu rezultatom 80-93.

Izvor: MN Press

"Svaki poraz boli, ali publika je bila izvanredna i pokazala je da zna da cijeni borbu i pravi pristup. To su dokazali aplauzom na kraju utakmice. Uz ovakav pristup imaćemo sve više navijača, siguran sam", rekao je Andrej Žakelj, trener Budućnosti na pres konferenciji.

Već u srijedu (19h) njegov tim igra protiv Burga - pobjeda znači 3. mjesto pred plej-of i prednost domaćeg terena u doigravanju.

"Veoma bitna utakmica za dva dana. Igračima nikada ne možeš da kažeš da stanu malo, čak ni da je sjutra utakmica. Profesionalci, takmičari i žele da pobijede, posebno protivnika kao što je Crvena zvezda. Kao trener sam pokušao da raspodijelim minutažu i da ih na taj način saačuvam. Mislim da smo dosta uspjeli u tome. Samo je Ferel odigrao 26 minuta, ostali 20 ili manje minuta. Biće teško da se regenerišemo i pripremimo, ali znali smo to i moramo učiniti sve da u srijedu budemo na nivou", objasnio je Žakelj, kako prenose Vijesti.

O meču sa Zvezdom kaže:

"Mislim da smo krenuli kako smo planirali, možda malo mekše u odbrani, imali smo određene problema sa pik-en-rolom, sa 'jedan na jedan'. Ipak, energijom u napadu smo sve ispravili."

Nakon odlične prve četvrtine desio se veliki pad u drugoj.

"Uslijedio je pad, ovakvi timovi svaku grešku kažnjavaju i nije lako da se drži kontinuitet protiv takve ekipe kakva je Crvena zvezda. Vratili smo željom i energijom, ali je nekoliko skokova u napadu rivala i koševi iz druge ili čak treće šanse prelomili su utakmicu. Nemamo šta da zamjerim igračima, borili su se, željeli pobjedu, igrali kao tim - sa ovim pristupom možemo da igramo sa ovakvim timovima", naglasio je slovenački stručnjak.

Na kraju imao poruku za rivala, ali i još jednom za navijače.

"Čestitke Zvezdi, ali i našim navijačima. Svaka im čast, atmosfera je bila vrhunska - lijepo je igrati pred takvom publikom", zaključio je Žakelj, javljaju Vijesti.