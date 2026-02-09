Trener Crvene zvezde Saša Obradović slikovito objasnio našim novinarima u kakvom je fizičkom stanju njegov tim

Izvor: YouTube/Budućnost VOLI

Crvena zvezda je pobijedila "Plave", tako što je u završnici stekla, pa bez trzavica povećala razliku, za jadranski skor 12-4.

"Zasluženo smo pobijedili, kontrolisali smo meč u čitavom toku, iskoristili kvalitet, imali dobru rotaciju, bila je teška utakmica za nas, posle duplog kola i teških mečeva. Našli smo snagu da igramo ovdje tešku utakmicu i jako sam zadovoljan, pogotovo jer je Budućnost igrala izvanredno, pogotovo ovdje. U drugom dijelu takmičenja će mnogi 'favoriti' imati problema sa Budućnošću. Želim im sve najbolje u nastavku Evrokupa, u kojem za dva dana imaju tešku utakmicu".

Posebno je naglasio doprinos centra Ebuke Izundua, koji već nedeljama igra na visokom nivou.

"Izundu daje dobre garancije i tokom cijele Evrolige. Za mene je prijatno iznenađenje i otkrovenje, jedan od igrača koji sigurno može i u budućnosti da bude faktor, pogotovo kada imaš velike ciljeve"

Šta se promijenilo u odnosu na meč ABA lige protiv Mege, u kojem je Zvezda izgubila u prošlom kolu?

"Prvo moraš da budeš mnogo pametan da iskalkulišeš sve. Ovaj sistem takmičenja i ritam utakmica je stvarno ubistven. ja se raspadam, a mogu da zamislim kako je igračima. Nema tu treninga, samo priča i prolaz kroz sve to. Mega je došla u izuzetno teškom periodu, u ritmu 'petak-nedelja-utorak', u namjeri da sačuvaš malo i emocije i fizičku snagu, što nam je i bilo dobro u smislu Hapoela. Nije samo Evroliga, igramo Kup uskoro, nije lako sve igrače zadovoljiti u smislu rotacije, ali mislim da to dobro radimo i samo da ostanemo zdravi"





