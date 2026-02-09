Zvezda slavila pobjedu rezultatom 80-93.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Crveno-bijeli su tako obezbedili drugu poziciju u Grupi B ABA lige, a heroji pobjede bili su Džordan Nvora i Semi Odželej trojkama u završnici. Budućnost ostaje prvoplasirana u Grupi B sa 13-3.

Budućnost je prvu četvrtinu odigrala dobro sa sedam poena prednosti, ali je ipaku drugoj postigla samo devet poena, pa je Zvezda na pauzu imala plus sedam (45:38).

Žakeljeva ekipa je dobro otvorila treću četvrtinu, uspjela da preokrene, ali je Zvezda od finiša treće četvrtine imala vođstvo, koje je održavala do kraja susreta.

Morgan i Ferel su imali po 14, a Butsijel 12 poena. Kod Zvezde je Nvora imao 21 poen.