Denver trenutno ima igrača manje u rotaciji na utakmicama i tako prema NBA pravilima ne smije da ostane. Evo kako stoje stvari u Nagetsima.

Denver Nagetsi nalaze se pred važnom odlukom, jer imaju jedno, 15. mjesto u timu upražnjeno nakon odlaska Hantera Tajsona. Šta će uraditi s tim mjestom, pitanje je na koje postoji nekoliko mogućih odgovora.

Zbog odsustva Spensera Džounsa u meču protiv Čikaga, Nagetsi su u toj utakmici imali 13 igrača u sastavu i upisali pobjedu protiv Čikago Bulsa. Pravo da prijavljuju ekipe sa 13 košarkaša imaće još samo dvije sedmice, tačnije do 19. februara, a nakon toga moraće da „potpišu“ novog igrača. To može biti Džouns, koji je već u klubu na dvosmjernom ugovoru, ali i neko drugo ime, poput Lonza Bola.

Osnovna ideja Denver Nagetsa u februaru jeste da vode računa o finansijama i izbjegnu dodatne penale za ulazak u porez na luksuz. Ako se uzme u obzir njihova štedljivost, na koju su i primorani, postavlja se pitanje koje su realne opcije. O tome je u Čikagu govorio trener Dejvid Adelman.

„Vodili smo zanimljive razgovore o tome. Možete to posmatrati iz ugla da smo imali povrede na određenim pozicijama i da bi trebalo da ih popunimo nekim drugim igračima, za slučaj da se neko ne bude mogao vratiti za plej-of. Postoji i druga opcija, da ne pretpostavljate protiv koga ćete igrati u plej-ofu, jer svaki tim zahtijeva drugačiju pripremu. Nekada vam je potrebno više igrača na lopti, nekada više ‘tijela’, posebno u trenutnoj situaciji sa povredama naših krila“, rekao je Adelman, a prenio Denver Post.

Zna se na koga misli Adelman

Između ovih redova krije se Adelmanova poruka o krilnom centru Eronu Gordonu, koji će već drugi put ove sezone biti duže vrijeme odsutan zbog povrede mišića zadnje lože desne noge. Gordonove slične povrede postale su učestale u posljednje dvije godine, a problem sa zadnjom ložom lijeve noge drastično je uticao na ishod plej-of serije protiv Oklahome prošle sezone, jer nije mogao da igra u „majstorici“, nakon čega je Denver doživio poraz.

Upravo zbog toga bi „potpisivanje“ Spensera Džounsa moglo da predstavlja rješenje i na duže staze, jer pokriva Gordonovu poziciju, a kada njegov dvosmjerni ugovor postane standardni, steći će pravo nastupa u plej-ofu. Podrazumijeva se da razliku u kvalitetu i ukupnom doprinosu njih dvojice ne treba posebno isticati.

Izvor Denver Posta otkrio je da Denver ne planira da reaguje isključivo na povrede i popunjava rupe u rosteru nastale iznuđeno. Ideja je da Nagetsi dovedu najboljeg dostupnog igrača, bez obzira na poziciju, iako bi prioritet mogao biti neko ko zna da igra sa loptom. Dosadašnja praksa pokazuje da u ovoj fazi sezone rijetko bivaju otpuštani igrači koji mogu da naprave razliku u plej-ofu.

„Uostalom, igrači koji dobiju otkaz usred sezone i potpišu za nove timove obično ne daju veliki doprinos u plej-ofu. Posljednji primjer u Denveru je Redži Džekson, koji nije bio u rotaciji tokom pohoda na titulu 2023. godine. Postoji razmišljanje da bi timovi u takvim situacijama trebalo da dovedu najboljeg mogućeg igrača, kako bi povećali šanse da angažuju nekoga ko zaista može da igra“, navodi portal iz Kolorada.

Zbog svega navedenog, djeluje da bi Nagetsi prije svega voljeli da dovedu igrača koji može da pomogne u organizaciji igre sa loptom, u čemu Gordon ima važnu ulogu, jer često sa pozicije „četvorke“ razigrava saigrače i inicira napade.

Već mjesecima trpi i odbrana

Isto tako, i odbrana je tema razgovora u Denveru, posebno zato što Nagetsi od početka novembra nijesu imali na okupu sve najbolje defanzivne igrače. Čim se vratio Kristijan Braun, Pejton Votson se teško povrijedio i sjeo pored takođe „nedostupnog“ Gordona.

Uz sve navedeno, koji god pristup da odaberu, Nagetsi će morati da dovedu nekoga, jer bi sve suprotno bilo neodgovorno u trenutku u kojem ekipu iz nedjelje u nedjelju lome povrede, zaključuje američki novinar Benet Duranto.

„Zaista vjerujem Džonu Valasu i Benu Tenzeru, vodećim operativcima Denvera“, rekao je trener Dejvid Adelman. „Donose mi mnogo informacija, a ja im dajem svoje mišljenje. Mislim da ćemo, kada se svi saglasimo i kada budemo željeli da dovedemo nekoga, donijeti razumnu odluku. Reći ću još ovo – ko god da bude u pitanju i ako se to dogodi, sve može da ode u milion pravaca, jer će protivnik uvijek pokušavati da napadne vaše slabosti. Nije isto igrati protiv Oklahome i protiv Minesote. I jedni i drugi zahtijevaju nešto novo, nešto što ćete željeti da imate u tim trenucima. Zato će biti veoma interesantno svim timovima na Zapadu, jer svi znaju da je ta konferencija ‘duboka’ i opasna. Samo se nadam da ćemo biti dovoljno zdravi da bismo mogli da shvatimo ko smo to, do đavola, mi zapravo“, kazao je Adelman.