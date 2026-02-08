Brus Braun je pred svima priznao da je njegova krivica što Nikola Jokić nije imao još više asistencija na meču protiv Čikaga.
Denver je prekinuo seriju od tri poraza u nizu, savladao je Čikago na gostovanju (136:120). Dominirao je Nikola Jokić koji je upisao tripl-dabl (22, 17as, 14sk) i to mu je bio 182. tripl-dabl u karijeri po čemu je prestigao Oskara Robertsona.
"Igrali smo agresivnije, oni su bili bolji u prvom poluvremenu. Promijenilo se u drugom dijelu, trener je imao šta da nam zamjeri u svlačionici i ispravili smo greške u nastavku", počeo je Brus Braun.
"Ja sam kriv, upropastio sam Jokićevu partiju": Amerikanac u svlačionici priznao grešku
Uslijedilo je pitanje za istorijsko veče srpskog centra, a sam je priznao da je jednim potezom pokvario tu partiju.
"Čini igru veoma lakom. Volim da igram sa njim, zato sam se i vratio u Denver. Veoma je pametan ima visok koeficijent inteligencije. Trebalo je da ima još jednu asistenciju, ali ja nisam završio posao poslije utrčavanja i ja sam za to kriv. 17 asistencija? Da, ali trebalo je da ima 18", dodao je Brus Braun.
"Tek tada shvatite"
Nikola Jokić passed Oscar Robertson for 2nd on the all-time triple-doubles list with a superb performance!— NBA (@NBA)February 8, 2026
22 PTS (7-12 FGM)
14 REB
17 AST
4 BLKpic.twitter.com/t4gy5WkuAj
Drugi Jokićev saigrač Džulijan Stroter iskoristio je na pravi način to što se našao u startnoj postavi i dao je 19 poena. I on je pričao o uspijehu Nikole Jokića.
"Posebno je. Nekome sam rekao da kao da to uzimam po malo zdravo za gotovo. Kada čujete ta dostignuća i ime poput Oskara Robertsona shvatite koliko je velika stvar koju je uradio", poručio je Stroter.