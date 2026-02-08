Nikola Jokić je u pobjedi Denvera protiv Čikaga upisao istorijski tripl-dabl pošto je prestigao Oskara Robertsona na vječnoj listi po tom parametru.

Izvor: Profimedia/Pamela Smith/Getty images

Nikola Jokić upisao je brutalan tripl-dabl i prestigao legendarnog Oskara Robertsona na vječnoj listi u toj kategoriji. U pobjedi Denvera protiv Čikaga (136:120) je upisao svoj 182. tripl-dabl u karijeri - 22 poena, 17 asistencija i 14 skokova. Kao na video igrici...

Nestvarne brojke najboljeg igrača na planeti koji je po ko zna koji put pokazao zašto je iznad svih i zašto je jedan od glavnih favorita da uzme MVP priznanje ponovo. Na njegovim krilima je Denver upisao veoma važnu pobjedu poslije tri poraza u nizu i pokazao da se vraća na pravi put.

Vidi opis Brutalan tripl-dabl Nikole Jokića za istoriju: Donio pobjedu Denveru i prestigao legendu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Justin Tafoya / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Jokić je u istoriju ušao već poslije tri četvrtine pošto je tada bio dvocifren u tri kolone. Zaista impresivno. Sada je ispred njega samo njegov bivši saigrač Rasel Vesbruk koji je imao 207 takvih utakmica u karijeri.

Nikola Jokić passed Oscar Robertson for 2nd on the all-time triple-doubles list with a superb performance!



22 PTS (7-12 FGM)

14 REB

17 AST

4 BLKpic.twitter.com/t4gy5WkuAj — NBA (@NBA)February 8, 2026

Što se liste strijelaca tiče efikasniji od Jokića bili su samo Džamal Marej (28, 11as, 3sk) i Tim Hardavej junior (23).

Svi su zabrinuti za Mareja

Vidi opis Brutalan tripl-dabl Nikole Jokića za istoriju: Donio pobjedu Denveru i prestigao legendu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Printscreen/YouTube/Denver Nuggets Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Justin Tafoya / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Rich Storry / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Tanner Pearson/Clarkson Creative / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: David Zalubowski/AP Br. slika: 8 8 / 8

Detalj koji je zabrinuo sve u noći za istoriju je povreda Džamala Mareja. Požalio se na probleme sa kukom i to bi bio baš težak udarac za Nagetse koji su u ogromnim problemima sa povredama cijele sezone. Prije nekoliko dana je težu povredu doživio Pejton Votson i biće van terena bar mjesec dana.

Dejvid Adelman je posle meča rekao da postoje ohrabrujuće vijesti oko Mareja i da ne djeluje da je nešto ozbiljno. Dodatni pregledi će pokazati pravo stanje. Dobra vijest je i da se na teren vratio Kameron Džonson koji je za 27 minuta dao 14 poena.