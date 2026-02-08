Nikola Jokić je u pobjedi Denvera protiv Čikaga upisao istorijski tripl-dabl pošto je prestigao Oskara Robertsona na vječnoj listi po tom parametru.
Nikola Jokić upisao je brutalan tripl-dabl i prestigao legendarnog Oskara Robertsona na vječnoj listi u toj kategoriji. U pobjedi Denvera protiv Čikaga (136:120) je upisao svoj 182. tripl-dabl u karijeri - 22 poena, 17 asistencija i 14 skokova. Kao na video igrici...
Nestvarne brojke najboljeg igrača na planeti koji je po ko zna koji put pokazao zašto je iznad svih i zašto je jedan od glavnih favorita da uzme MVP priznanje ponovo. Na njegovim krilima je Denver upisao veoma važnu pobjedu poslije tri poraza u nizu i pokazao da se vraća na pravi put.
Brutalan tripl-dabl Nikole Jokića za istoriju: Donio pobjedu Denveru i prestigao legendu
Jokić je u istoriju ušao već poslije tri četvrtine pošto je tada bio dvocifren u tri kolone. Zaista impresivno. Sada je ispred njega samo njegov bivši saigrač Rasel Vesbruk koji je imao 207 takvih utakmica u karijeri.
Što se liste strijelaca tiče efikasniji od Jokića bili su samo Džamal Marej (28, 11as, 3sk) i Tim Hardavej junior (23).
Svi su zabrinuti za Mareja
Detalj koji je zabrinuo sve u noći za istoriju je povreda Džamala Mareja. Požalio se na probleme sa kukom i to bi bio baš težak udarac za Nagetse koji su u ogromnim problemima sa povredama cijele sezone. Prije nekoliko dana je težu povredu doživio Pejton Votson i biće van terena bar mjesec dana.
Dejvid Adelman je posle meča rekao da postoje ohrabrujuće vijesti oko Mareja i da ne djeluje da je nešto ozbiljno. Dodatni pregledi će pokazati pravo stanje. Dobra vijest je i da se na teren vratio Kameron Džonson koji je za 27 minuta dao 14 poena.
