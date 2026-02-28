Zejna promijenila bitnu stvar u finalu PZE nakon kritika fanova: Dala na nastup 10.000 €, a ona je upropastila?

Zejna je nastupila u finalu PZE 2026, a fanovima je odmah jedna stvar privukla pažnju

Pjevačica Zejna Mujić i njena numera "Jugoslavija" važe za favorite na ovogodišnjoj PZE, međutim, nakon prvog polufinala, pjevačica se našla na meti kritika zbog statičnog nastupa, ali i šminke.

Mnogi su negodovali na mrežama jer Zejna nije lepo snimana, kao i da je imala lošu šminkerku koja je naglasila pogrešne djelove lica, odnosno, kako su komentarisali fanovi, koja ju je "uništila".

Pogledajte kako je izgledala na prvom polufinalu:

Pogledajte kako je izgledala na prvom polufinalu:

Međutim, Zejna je sada, u finalnoj večeri, pred publiku izašla u nešto drugačijem izdanju. Iako se sam nastup nije toliko promijenio, jeste šminka, a i način snimanja.

Evo kako je Zejna izgledala u finalu:

Evo kako je Zejna izgledala u finalu:

Reakcije fanova nisu izostale, a mnogi su saglasni da pjevačica izgleda duplo bolje nego prvi put.

Inače, pjevačica je priznala da ju je nastup na Evroviziji koštao 10.000 evra, zbog čega su fanovi naročito istakli da bi "za taj novac trebalo da dobije vrhunsku uslugu".

Nije poznato da li je pjevačica promijenila šminkerku ili su samo korigovali "look", ali reakcije su pozitivne.