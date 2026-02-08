Crvena zvezda pomjerila meč sa Efesom u Evroligi.

Izvor: MN Press

KK Crvena zvezda promijenio je termin utakmice 29. kola protiv Anadolu Efesa koji se igra u Beogradskoj areni. Meč je prvobitno bio zakazan za četvrtak 26. februar od 20.15, ali će biti odigran dan ranije u terminu od 20.30.

Razlog je utakmica između FK Crvena zvezda - Lil koji se igra upravo 26. februara na "Marakani" od 21 čas. Tako će Delije imati priliku da gledaju oba evopska spektakla i podrže voljeni klub.

Šta čeka Zvezdu u nastavku?

Crvena zvezda u narednom kolu gostuje Olimpijakosu, a potom ima tri domaćinstva kada dočekuje Efes, Bajern i Fenerbahče.

Raspored u nastavku sezone: