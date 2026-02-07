Košarkaši Crvene zvezde nisu uspeli da uplove u sigurnu plej-of zonu, pošto su propustili "zicer" protiv Makabija u Areni.

Košarkaši Crvene zvezde propustili su idealnu priliku da uđu u sigurnu plej-of zonu Evrolige, pošto su doživjeli bolan poraz od Makabija na domaćem terenu rezultatom 82:83. Izabranicima Saše Obradovića ne može se mnogo zamjeriti kada je u pitanju borbenost – borili su se lavovski za svaku loptu – ali je manjak koncentracije presudio u korist gostiju, koji su bili daleko od blistavog izdanja.

Crveno-bijelima raspored ide na ruku, ali bi ovaj poraz mogao skupo da ih košta pred najvažniji dio sezone. Gdje je bio ključni problem i šta dalje čeka košarkaše Zvezde?

Propuštena velika šansa

Može se reći da smo gledali egal utakmicu. Džordan Nvora je bio nezaustavljiv u prvom poluvremenu, ali ga lopta nije slušala u ključnim trenucima. Kodi Miler-Mekintajer je „nestao“ u izuzetno važnom meču i postigao je svega dva poena za gotovo 34 minuta provedena na parketu. Iako je podijelio devet asistencija, crveno-bijelima je bio potreban još jedan poenter uz Nvoru, koji se nije pojavio do kraja utakmice.

Saša Obradović je pokušavao da uvede Džareda Batlera u ritam. Pokazao je želju da preuzme ulogu igrača koji rješava, ali ovog puta nije bio u prepoznatljivom raspoloženju. Iako se u statistici ne vidi velika razlika u skokovima, zakazala je centarska linija. Makabi je lako dolazio do drugih šansi, posebno u prvom poluvremenu, i tokom cijelog meča bio veoma opasan pod košem.

Nikola Kalinić je pokušavao da donese pobjednički impuls pogođenim trojkama i karakterističnim liderskim potezima, ali je i on imao nekoliko defanzivnih propusta i loših faulova. Utisak je da je bilo dosta „ispadanja“ u odbrani, što su košarkaši Makabija veoma dobro iskoristili. Detalji su presudili, a po ko zna koji put se pokazalo da u Evroligi nema favorita. Umjesto da Zvezda bude u samom vrhu tabele, ponovo je u plej-in zoni i očekuje je velika borba za proboj ka vrhu.

Koliko je potrebno pobjeda za plej-of?

Crvena zvezda je trenutno na sedmoj poziciji na tabeli i ima isti broj pobjeda (16) kao Real Madrid, Hapoel i Panatinaikos. Prema pojedinim procjenama, za siguran plej-of, odnosno plasman u Top 6, biće potrebne 23 pobjede, što znači da je crveno-bijelima potrebno još sedam trijumfa do kraja regularnog dijela sezone. Za Top 10 biće dovoljno 20 ili 21 pobjeda, što donosi dodatne utakmice u plej-in fazi. Beogradski tim je trenutno na istom učinku kao prošle sezone u ovom periodu i došao je trenutak da pokaže da li je konačno sklopljen tim za velika djela.

Na koje greške je mislio Saša Obradović?

Košarkaši Zvezde su promašivali neke otvorene šuteve, ali to nije bio najveći problem. Imali su i nekoliko promašenih zicera u momentima kada je trebalo da krenu ka preokretu. Bilo je nerezonskih šuteva, a sve je to posljedica manjka koncentracije. Upravo posljednji napad oslikava cijelu igru Zvezde u ovom meču. Iako je Nvora bio poenterski najraspoloženiji u timu, svakako je bolja opcija bila da pokuša da iznudi faul. Kada njegov iznuđeni šut nije završio u košu, uslijedila su još dva promašaja njegovih saigrača, a Moneke je malo zasmetao Kodiju da donese pobjedu u posljednjim sekundama. Makabi se nudio tokom cijelog meča, ali crveno-bijeli jednostavno nijesu uspjeli da pronađu fokus u ključnim momentima.

„Mnogo smo promašili… nijesmo iz dobrih odbrana davali koševe, pogotovo u drugom poluvremenu. Prije svega, nije lako nositi breme favorita u ovoj situaciji, gdje Makabi nema toliko šta da izgubi i igra rasterećeno. Stvarno igraju dobro, svako ima problem sa njima, to nije dilema. Kad se gleda kraća rotacija, poželiš da su svi bili tu, pa bi vjerovatno bilo drugačije“, rekao je Obradović i nastavio:

„Što se nas tiče, moramo da budemo pametniji, nedostajala je koncentracija. Izgubili smo strpljenje u nekim situacijama, početak je bio takav, kraj je bio takav. Morala je da postoji bolja realizacija ili struktura, bez obzira na njihovu odbranu. To ide u prilog i pripremi utakmice. Kada je u pitanju završnica, nekad se ne šutira, ide se na prodor i iznuđuje se faul, ali to je sve stvar… Ako pričamo o velikim ciljevima, ne mogu ništa da prigovorim svom timu, borili su se do posljednjeg minuta, ali mislim da je trebalo više pameti“, rekao je trener Zvezde.

Raspored uliva optimizam

Ostalo je još 11 kola do kraja i Crvena zvezda ima, uslovno rečeno, povoljan raspored. Nakon gostovanja Olimpijakosu, crveno-bijeli dočekuju Efes, koji bi trebalo da predstavlja novu priliku za pobjedu. Serija domaćinstava nastavlja se sa Bajernom i Fenerbahčeom. Slijedi gostovanje Panatinaikosu i vjerovatno najveći izazov u martu – vječiti derbi sa Partizanom. Izabranici Saše Obradovića će potom gostovati Baskoniji, dočekuju Pariz, pa opet idu u goste Asvelu. Do kraja ih čeka još gostovanje Realu, koje će ujedno biti i posljednja utakmica u regularnom dijelu sezone.