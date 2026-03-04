Jelenu iz "Zane" javno izvrijeđao unuk i nazvao je ološem: "Nije htjela da zaposli moju mamu iako ju je molila"

Učesnik rijalitija "Elita 9" Uroš Stanić, rođak je pjevačice iz "Grupe Zana" Jelene Galonić. On je tokom boravka u rijalitiju sve šokirao kada je iznio niz uvreda na njen račun.

Uroš Stanić je rekao da njemu pjevačica grupe "Zana", Jelena Galonić, baba sa mamine strane i da o njoj nema lijepo mišljenje.

" Moja rođaka, tj. baka sa mamine strane je pjevačica iz grupe "Zana", Jelena Galonić. U jako lošim smo odnosima. To je jedna žena koja je ljigava, ološ patološki, mama mi je rekla da to ne pričam "rekao je tada Uroš i nastavio:

"Moja mama kada se razvela, ona je bukvalno molila da je zaposli, ona nije htjela zato što je veliki ološ i odvratna žena... Nije htjela da zaposli moju mamu. Ona je žena koja je jako zlobna, cio život juri karijeru i cijela familija je pljuje. Ona je kao mlada prekinula trudnoću, jurila je karijeru i frajere,ostala je trudna i prekinula je " rekao je on tokom učešća u "Eliti".

"Žao mi je što su ga se odrekli"

Jelena se oglasila nakon ove Uroševe izjave.

"Žao mi je što su ga se roditelji odrekli, kako kažete, to zaista ne znam, nisam ni s jednom ni s drugom stranom u nekom stalnom kontaktu. Vidimo se i čujemo jednom godišnje, kako kažu, na venčanjima i sahranama. Želim mu svu sreću, to je sve što imam da kažem " rekla je Jelena tada za "Republiku".

Potom je objasnila i u kakvom su oni srodstvu.

"Nekad su razlike između djece bile i po 25 godina, to su vremena gdje se rađalo više djece nego danas i gdje su razlike između njih bile velike. Moja mama je rodila šestoro djece, moja baba osmoro, to je za ta vremena bilo normalno. Mene je majka rodila u 35, što je bilo čudno u to vrijeme, kao kasno, zato nisam samo baba, već i prababa, uopšte nije bitno da l' znam i poznajem tu djecu ili ne. Moja majka je imala četiri sestre, to je ta razlika, moja tetka je mogla da meni bude baka. U inostranstvu svi kažu kao rođak, samo se kod nas to tjera u detalje, koljena itd. Uroš je, u stvari, rod po maminoj liniji, ja sam njegovoj majci tetka, a razlika između nas je šest meseci, znači baba-tetka, kako se kod nas kaže, to tako ispada. Svima zvuči smiješno, ali je u suštini normalno, ta moja jedna tetka je bila 1914. godište. Urošu bih mogla da budem i baka, mada ne bi ako je direktno srodstvo " objasnila je Galonićeva za Republiku.

