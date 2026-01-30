Najboji igrač svijeta Nikola Jokić igraće za Denver u subotu, poslije više od mjesec dana pauze zbog povrede.

Izvor: Justin Tafoya / Getty images / Profimedia

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić igraće protiv Los Anđeles Klipersa u subotu od 3 časa ujutru. Biće to njegov prvi nastup od 29. decembra, kada je zadobio povredu koljena, jednu od težih u karijeri.

S obzirom na to, Jokića bi trebalo očekivati i u spektaklu protiv NBA šampiona Oklahoma siti tandera, u noći između nedjelje i ponedjeljka od 3.30 časova. I povrh toga, Jokić bi povratkom na teren u meču protiv Klipersa ponovo ušao u trku za individualna priznanja, uključujući i ono najveće, MVP nagradu, koju je do sada osvajao tri puta, 2021, 2022. i 2024.

Ovu vijest objavio je poznati američki NBA insajder Šams Šaranija:

Denver's Nikola Jokic – out since Dec. 29 with a knee injury – plans to return tonight against the Los Angeles Clippers at home, sources tell ESPN. Jokic now is in position to also play in Sunday's showdown vs. Oklahoma City in Denver and be eligible for the season awards.pic.twitter.com/2Y6bncli50 — Shams Charania (@ShamsCharania)January 30, 2026

U trenutku odlaska na prinudnu pauzu zbog povrede, Jokić je prosječno postizao po 29,6 poena, uz 12,2 skoka i 11 asistencija po utakmici.