Najbolji košarkaš svijeta peti put je dobio priznanje za najboljeg igrača Srbije. Evo ko je umjesto njega primio nagradu od predsjednika KSS Nebojše Čović

Izvor: MN Press

Nikola Jokić je peti put proglašen za najboljeg košarkaša Srbije u izboru KSS. Srđan i Milan Stojkov, njegovi treneri iz mladih kategorija, primili su nagradu umjesto najboljeg igrača svijeta koji u ovom periodu nema uslova da dođe iz Denvera.

U izboru organizovanom KSS-a dobio je 133 poena, Marko Gudurić 57, Bogdan Bogdanović 31, Nikola Jović 9, Nikola Topić 7, Filip Petrušev, Vasilije Micić, Nikola Kusturica po 3, Aleksa Avramović po 2, Nikola Milutinov i Vanja Marinković po 1 glas.

Nagradu Jokićevim trenerima uručio je predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović.

Nikola Jokić dobio je ovo priznanje i prošle godine, kao i 2022, 2021. i 2019. Od 2016. godine i priznanja koje je dobio Miloš Teodosić u svojoj poslednjoj sezoni u CSKA, Jokić i Bogdan Bogdanović osvojili su sve nagrade.

