Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić pričao o Bogu nakon što je pobijedio Kliperse u prvom meču posle povrede.

Izvor: Youtube/DNVR Sports/printscreen

Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić vratio se na NBA teren nešto više od mjesec dana nakon povrede koljena, a Denver Nagetsi odmah su savladali Los Anđeles Kliperse (122:109). Srpski centar je dominirao na ovom meču, iako je odigrao manje od 25 minuta, pa je utakmicu završio sa 31 poenom, 12 skokova i pet asistencija.

Reprezentativac Srbije priznaje da mu je bilo teško da gleda saigrače prethodnih sedmica, da je vikao na televizor dok je pratio utakmice i da se jedva smirivao tokom mečeva. Srećan je zbog dobrih rezultata, ali i zahvalan Bogu što ga čuva od težih povreda u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu.

"Gledanje utakmica mi je oduzelo više energije nego igranje. Bio sam emotivno ispražnjen, vikao sam na televizor! Posljednje dvije utakmice sam morao sebi da kažem da se smirim i samo gledam. Srećan sam zbog momaka, svi su sumnjali u njih, a oni su dokazali da mogu da pobjeđuju velike utakmice", rekao je Nikola Jokić nakon povratka na teren.

Srpski košarkaš je veoma detaljno pričao o procesu oporavka od povrede, ali i o svojim pripremama pred svaku sezonu, zbog kojih je u veoma dobroj formi. Zbog toga što je izuzetno fizički pripremljen tokom prethodnih godina, Jokić nije morao da pravi duge pauze, na čemu je zahvalan i Bogu.

"Bio sam na 100 odsto. Iskreno, rad sa Felipeom (trenerom) je toliko neprijatan da sam ubrzao proces oporavka samo da ne bih morao više da treniram sa njim nasamo! To je najiskreniji odgovor koji mogu da vam dam", rekao je Jokić i dodao: "Ponosan sam na to kako se spremam preko ljeta. Zaista vjerujem da me 'Onaj odozgo' čuva jer zna da radim sve kako treba. Samo sam se nadao da će me zaštititi, što se i desilo. Nisam imao strah pri kretanju, što je bio jasan znak da sam spreman".

Amerikanci su zatim pitali Nikolu Jokića da li je tokom prethodnih mjesec dana imao osjećaj da mu nedostaju novinarska pitanja, na šta je srpski centar kratko odgovorio "Ne", nasmijao se i završio konferenciju. Njegova reakcija izazvala je smijeh okupljenih novinara, koji su i prije ovoga dobro znali da Jokić ne obožava kada priča sa medijima.