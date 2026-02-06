Denver je potvrdio da je Pejton Votson doživio povredu zadnje lože i da će biti van terena najmanje mjesec dana.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Denver Nuggets saopštili su lošu vijest, odnosno potvrdili crne slutnje – Pejton Votson propustiće najmanje mjesec dana. Povreda koju je doživio u meču protiv New York Knicks takve je prirode da zahtijeva dužu pauzu, pa će Nikola Jokić i saigrači morati bez njega.

„Votson je doživio istegnuće zadnje lože i ponovni pregledi biće obavljeni za četiri sedmice“, potvrdili su Nagetsi, što znači da će biti van terena najmanje mjesec dana, a moguće i duže, što predstavlja veliki problem za ekipu.

Denver se tokom cijele sezone muči sa povredama. Sve je počelo sa povredama Eron Gordon i Kristijan Braun, potom su se povrijedili Jokić i Jonas Valančijunas, a sada je u problemu i Votson, što ima ogroman uticaj na igru tima.

Denver je od povratka Jokića na parket upisao samo jednu pobjedu, i to protiv Los Angeles Clippers. Nakon toga zabilježena su tri poraza – od Oklahoma City Thunder, Detroit Pistons i Niksa – a sada će tim biti i bez Votsona, koji je u odsustvu Jokića imao prosjek od 21,4 poena, 5,3 skoka i 2,9 asistencija po meču.