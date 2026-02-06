Bogdan Bogdanović i Ivica Zubac razmijenili su poruke na društvenim mrežama posle njegovog trejda u Indijanu i odlaska iz Klipersa.

Izvor: Harry How / Getty images / Profimedia

Bogdan Bogdanović ostao je bez nekoliko saigrača u Los Anđelesu u posljednjim danima prelaznog roka u NBA liga. Prvo je Džejms Harden otišao u Klivlend, a potom je Ivica Zubac trejdovan u Indijanu, što ga je mnogo više pogodilo. Pokazao je to i na društvenim mrežama.

„Terca na tišinu, brate. Mnogo fališ, ali cijepaj dalje“, napisao je Bogdan, aludirajući na jednu pjesmu koja je, očigledno, među omiljenima njih dvojice.

Nije se dugo čekao odgovor hrvatskog košarkaša, koji je najavio i neku vrstu „osvete“, samo nije jasno prema kome.

„Brat moj. Sve ćemo mi njima vratiti. Samo cijepaj i ne daj nikome“, poručio je Zubac.

Izgleda da Zubac ima dosta zamjerki na račun načina na koji su se Los Angeles Clippers ponijeli prema njemu. Posebno ako se uzme u obzir da je na dan trejda postao otac i dobio djevojčicu. Tada je saznao da će, umjesto slavlja sa najbližima, morati da „pakuje kofere“ i krene na put dug više od 3.000 kilometara.