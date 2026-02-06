Bosna iz Sarajeva je prvi jugoslovenski šampion Evrope u košarci. U tom timu je sa brojem četiri igrao Boro Vučević. Sada je njegov sin uzeo taj broj u Bostonu.

Do sada je Nikola Vučević u karijeri nosio brojeve osam i devet u NBA ligi, ali kada je došao u Boston, nije mogao da ih bira. Devetku trenutno nosi Derik Vajt, tako da je izabrao broj četiri - očigledno zbog oca.

Njegov otac Boro Vučević rođen je u Baru gdje je i počeo da igra košarku, a kao krilo visoko 201 centimetar primijetila ga je Bosna i dovela 1978. godine u šampionski tim. Čim je došao osvojio je Evroligu i to pobjedom nad tada petostrukim šampionom Evrope Varezeom.

Vareze je u Sarajevu 1969. godine uzeo prvi trofej i dominirao je sve dok ga Bosna nije srušila u tom finalu 1979. godine nije srušila Bosna predvođena Žarkom Varajićem i Mirzom Delibašićem. Na tom meču Borislav Vučević nosio je broj četiri, kao i njegov tim sada u Bostonu. Očigledno je poruka da i on želi titulu.

Boro Vučević won European Champions Cup (equivalent of today's Euroleague) with KK Bosna in 1979 wearing jersey #4

Kako je Bosna pokorila Evropu?

Bosna je u grupi sa Zbrojovkom iz Brna, Partizanima iz Tirane i AEL-om imala samo jedan poraz i prošla je dalje. Doduše ta grupna faze je bila prava egzotika - igrali su je timovi iz Tirane, Egipta, Sirije, ali i recimo košarkaška sekcija Kristal Palasa.

Zatim je u drugoj grupnoj fazi upisala sedam pbeda i tri poraza i plasirala se u finale sa Varezeom u Grenoblu. Žarko Varajić je tada postavio rekord finala Evrolige koji još stoji sa 45 poena, a Mirza Delibašić je dodao 30. Na tom meču sa brojem četiri na grudima nastupio je i Borislav Vučević.

Boro Vučević je sa Bosnom uspeo da osvoji Evroligu, ali i dva šampionata Jugoslavije i jedan kup, Takođe je sa reprezentacijom u timu sa Emirom Mutapčićem, Zuferom Avdijom, Nebojšom Zorkićem. MIhovilom Nakićem i Stevanom Karadžićem uspio da osvoji zlato na Mediteranskim igrama u Marku 1983. godine,.

Kako se oprostio Nikola Vučević?

"Čikago, hvala ti na dobrodošlici koju smo dobili moja porodica i ja prije pet godina. Bila je čast da predstavljam Bulse, istorijsku ekipu i da igram pred jednim od najboljih navijača na svijetu u "Junajted centru". Iako sam se nadao da ćemo zajedno uspjeti više na terenu uvijek ću biti zahvalan zbog mog vremena i svega što se desilo. Mojoj porodici će grad iskreno nedostajati, kao i nevjerovatni ljudi koje smo upoznali", napisao je Vučević u oproštajnoj poruci.

