Tristan Vukčević je odigrao sjajnih 11 minuta na terenu u pobjedi Vašingtona nad Detroitom.

Izvor: Emilee Chinn / Getty images / Profimedia

Tristan Vukčević je u ovom prelaznom roku uz NBA dobio Ol-star saigrače Trea Janga i Entonija Dejvisa, a sam se nameće za novi ugovor. Sada je u pobjedi nad Detroit Pistonsima 126:117 imao sjajan učinak od 14 poena i po tri skoka i asistencije za samo 11 minuta na terenu.

Vil Rajli je sa 20 poena, šest skokova i pet asisstencija predvodio Vašington, dok je kod Detroita Kejd Kaningem upisao 30 poena uz po osam skokova i asistencija.

Tristan Vukčević Izvor: YouTube/Hoops Showtime

"Osjećam se sjajno. Veoma sam srećan što sam bio na terenu. To što nisam bio na terenu neko vrijeme, što nisam igrao, malo sam bio depresivan. Znao sam da ću imati minute jer nismo imali igrače u rotaciji. Mnogo godina sam igrao u Evropi, vidio sam kako se igra i pokušavam da to donesem u NBA", rekao je poslije meča Tristan Vukčević.

Šta se desilo na drugim mečevima

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Toronto Darka Rajakovića nije imao težak posao protiv potpuno rekonstruisanih Čikago Bulsa i pobijedio je 123:107. Brendon Ingram je u ekipi srpskog stručnjaka imao 33 poena uz šest skokova i asistencija, a Imanuel Kvikli 24. Kod Čikaga Enferni Simons je upisao 22.

Orlando je savladao Bruklin 118:98 iako je Jegor Demin dao 26 poena. Dezmond Bejnd je kod Orlanda upisao 23, a Paolo Bankero 22 poena. Hjuston Rokitsi su izgubili od Šarlota 109:99 iako je Kevin Durent ubacio 31 poen,. Kon Knupel je imao 23, a Lamelo Bol 20 poena.

San Antonio je uspio da savlada Dalas 135:123. Iako je Kuper Fleg ubacio 32, a Nadži Maršal isto toliko poena, tim koji je predvodio Viktor Vembanjama sa 29 poena, 11 skokova i šest asistencija je dominirao. U posljednjem meču večeri Golden Stejt je sa 101:97 bio bolji od Finiksa.