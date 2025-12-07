Tristan Vukčević je dobio priliku u NBA ligi i odlučio je da je iskoristi tako što će uzimati i veći broj šuteva nego što mu slijedi. Ovog puta nije pogodio, ali...

Prethodne noći u NBA ligi čak trojica srpskih košarkaša izlazila su na parkete, a najbolji utisak ostavio je najmanje iskusan među njima - Tristan Vukčević. Već neko vrijeme Vukčević igra dobro za Vašington, iskoristio je minutažu u odsustvu Aleksa Sara, pa je tako bio opet među najboljim igračima svoje ekipe.

Iako je Vašington doživio novi poraz, ovaj put na domaćem terenu od Atlanta 131:116, vidjeli smo kako se Vukčević bori za svaku loptu i dokazuje treneru. Imao je 18 poena, pet skokova i četiri asistencije, uz svega jednu izgubljenu loptu.

18 PTS/5 REBS/4 ASTS in the loss for Tristan Vukcevic tonight, which is the 3rd time in the last 4 games that he scores over 15 points.



He also had one of the highlight of the game with this great behind-the-back pass.



pic.twitter.com/Bk3t1KN3tv — Serbian Basketball (@SerbBasketNews)December 7, 2025



Igrao je čak 28 minuta, a jedina "loša stvar" u Vukčevićevoj statistici je što je opet uzimao preveliki broj šuteva, pomalo i nerezonskih. Tako je bio na 50 odsto uspješnosti i samo je Si Džej Mekalum šutirao više od njega, dok su posebno loše bile trojke - pogodio je tek jednu iz šest pokušaja. Istovremeno, to i nije loš znak treneru da želi odgovornost.

Upravo je Mekalum bio najefikasniji u njegovoj ekipi sa 28 poena, dok je nova zvijezda Atlante Džejlen Džonson opet imao trip-dabl učinak sa 30 poena, 12 skokova i 12 asistencija, a vidjećemo šta će biti s njim kad se vrati Trej Jang.

Nikola Jović today highlights vs. Kings:



12 POINTS

6 ASSISTS

2 REBOUNDS



Heat lost to Kings 111-127 ❌pic.twitter.com/WzE7WojnLV — DV highlights (@DVhighlights)December 7, 2025



U porazu Majamija od Sakramenta (127:111), u jednoj od ofanzivno najslabijih partija Hita ove sezone, Nikola Jović je opet "vratio" minutažu". Igrao je 30 minuta, ali nije ostavio naročito dobar utisak - dao je 12 poena (4/10), imao je šest asistencija, dva skoka i jednu ukradenu, uz čak pet izgubljenih lopti. U njegovoj ekipi Hakez je imao 27 poena, a Kingse je sa 42 predvodio Lavin.

Što se tiče Bogdana Bogdanovića, i njegovi Klipersi su izgubili od Minesote (109:106), a kapiten Srbije je sa klupe dao 9 poena uz dvije asistencije i jedan skok za 22 minuta. Harden je sa 34 poena oborio rekord Karmela Entonija i postao je deseti najbolji strijelac svih vremena, ali je to pokvario Mekdenijels sa 27 poena kod "vukova".

Bogdan Bogdanović ties the game with 30 seconds remainingpic.twitter.com/uhSuaBaQhz — r/nba_highlights (@rNBAHighlights)December 7, 2025

