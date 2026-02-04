Klivlend Kavalirsi prave najmoćniji tim u NBA ligi i počeli su sa Džejmsom Hardenom.

Izvor: Kirby Lee, Image of sport / Alamy / Profimedia

U NBA je tokom noći došlo do velikog trejda koji bi mogao da "zatrese" čitavu ligu. U skladu sa najavama, Džejms Harden je trejdovan i to u Klivlend, a u zamjenu za njega u L.A. Kliperse stigao je Darijus Garland, kao i pik druge runde.

Harden je već bio na utakmici Kavalirsa prethodne noći, kada je izrazio zadovoljstvo zbog dolaska u Ohajo, demantujući pritom da je sam tražio da ga L.A. Klipersi trejduju i da je bilo problema između njega i ove organizacije.

BREAKING: The Los Angeles Clippers are trading James Harden to the Cleveland Cavaliers for Darius Garland and a second-round pick, sources tell ESPN. Prolific swap of the star point guards.pic.twitter.com/IHhhhabJnX — Shams Charania (@ShamsCharania)February 4, 2026



Navijači su ga pozdravili, oduševljeni što će sada u Klivlendu gledati bekovski tandem Donovan Mičel - Džejms Harden, a to ne bi trebalo da bude "završetak projekta". Prema nekim najavama, treba očekivati da i u naredna 24 sata (do kraja prelaznog roka) Kavalirsi još reaguju i dovedu pojačanja u rotaciji, a nije teško pogoditi ko bi trebalo da bude dio drim-tima koji je planiran da se napravi.

Lebron Džejms je viđen kao budući član Klivlenda, a vidjećemo da li će po treći put uspjeti da obuče dres Kavsa. Ako to ne bude ove sezone, što je ipak malo vjerovatno, onda bi Klivlend od leta "napao" ugovor Lebrona Džejmsa i potrudio se da ga vrati tamo gdje je sve i počelo 2004. godine.

There’s a pathway for the Cavs to acquire James Harden, Giannis Antetokounmpo, AND LeBron James, per@tomhaberstroh



Step 1) Trade Darius Garland for James Harden.



Step 2) Trade Evan Mobley and picks for Giannis Antetokounmpo.



Step 3) Sign LeBron James as a free agent.pic.twitter.com/B6Ur4S1xSy — NBACentral (@TheDunkCentral)February 3, 2026



Klivlend se u posljednjih nekoliko sezona podigao, bio je u vrhu Istočne konferencije, ali mu je uvijek "nešto" nedostajalo da može da napadne šampionski prsten. Vidjećemo da li su to dobili sa Hardenom, ili će morati da dovedu i Džejmsa...

Takođe, spominje se da i Janis Adetokunbo čeka "signal" da dođe u Klivlend, a sa njima četvoricom bio bi to jedan od najjačih timova u NBA ligi, bez sumnje najbolji na Istoku, koji bi možda odmah mogao da pokaže zube Oklahomi koja dominira s druge strane na Zapadu.