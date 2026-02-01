Bivši trener Crvene zevzde Dejan Radonjić debitovao je pobjedom u ekipi Zenita

Izvor: MN Press

Bivši trener Crvene zvezde, Dejan Radonjić (55), debitovao je na klupi Zenita, a prva utakmica VTB lige vjerovatno nije mogla bolje da prođe. Tim koji vodi crnogorski stručnjak odnio je pobjedu 113:52 nad ekipom Samare, i to na domaćem terenu, u Sankt Peterburgu.

Zenit je praktično riješio pitanje pobjednika već do poluvremena, pošto je tada na semaforu stajao rezultat 56:25, a u nastavku je razlika samo rasla. Samara je u drugoj četvrtini ubacila jedva devet poena, dok je domaćin iskoristio priliku i postigao 36. Meč je tekao u pravcu koji je diktirao Zenit, pa je rival tek povremeno prekidao serije domaćina. Radonjić je tako na klupi kluba zamijenio Aleksandra Sekulića i debitovao pobjedom koja će se dugo pamtiti.

Najraspoloženiji u redovima Zenita bio je Andrej Martjuk sa 21 poenom, dok je Luka Šamanić zabilježio 19 poena, sedam skokova i četiri asistencije. Sa njim na terenu Zenit je imao 'plus/minus' količnik 45. Uz to, imao je i sjajne procente šuta, pošto je iz igre šutirao 78 posto, odnosno 7-9, a zabilježio je i jednu blokadu. Dvocifren učinak imali su i Trent Frejzer sa 13, kao i Aleksandar Ščerbenev sa 11 poena.

U ekipi Samare istakli su se Dmitrij Čeburkin i Andrej Savrasov sa po 13 poena, dok je Dmitrij Kaldjev dodao 10.

Nakon ovog trijumfa, Zenit dijeli treće mjesto na tabeli VTB lige sa Lokomotivom Kubanj, koju predvodi srpski trener Tomislav Tomović, uz skor 16 pobjeda i devet poraza. Samara je prikovana za dno tabele sa učinkom 1-24. U narednom kolu Zenit će 4. februara ugostiti ekipu Jeniseja.

Radonjić je prethodno bio trener Bahčešehira, koji je preuzeo usred sezone 2023/24 i zadržao se do minulog ljeta. Pre toga je imao neuspešnu epizodu u Panatinaikosu nakon što je završio drugi mandat u Crvenoj zvezdi. Tokom trenerske karijere vodio je još Budućnost, Bajern, Vojvodinu, FMP i Lovćen. Sa crveno-belima je osvojio ukupno 15 trofeja i tako postao najtrofejniji ikada na Malom Kalemegdanu.