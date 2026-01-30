Košarkaši Čikaga poraženi su kao domaćini od Majamija sa 113:116, u meču odigranom prošle noći

Izvor: Marty Jean-Louis / Alamy / Profimedia

U NBA ligi nijedna prednost nije sigurna, što je Majami najbolje osjetio u Čikagu. Hit je bio na ivici da ispusti dobijenu utakmicu, ali je na kraju ipak slavio rezultatom 116:113.

Gosti su imali potpunu kontrolu i četiri minute prije kraja vodili 110:100, no pad koncentracije omogućio je Bulsima da se vrate u meč i zaprijete u samoj završnici. Serijama poena Čikago je stigao na samo poen zaostatka, a odluka je pala u posljednjem napadu.

Kobi Vajt je imao šut za produžetak, uspio je izbjeći faul, ali lopta nije pronašla put do koša. Tako je Majami nekako preživio dramatičan finiš u „Junajted centru“.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Norman Pauel sa 21 poenom, dok je Bem Adebajo upisao 20 poena i 12 skokova. Haime Hakez dodao je 19, a Pele Larson 14 poena.

U redovima Čikaga istakao se Ajo Dosunmu sa 23 poena, Matas Buzelis je dodao 16, dok su Kevin Herter i naš Nikola Vučević zabilježili po 15 poena i 10 skokova.