Denver je nastavio da bilježi dobre rezultate i bez povrijeđenog Nikole Jokića, savladan je Dalas u gostima. Blistao je Džamal Marej.

Denver je ostao bez Nikole Jokića, ali rezultati nisu patili u NBA ligi. Bar ne za sada. Upisala je ekipa iz Kolorada novu pobjedu, pao je Dalas i to na gostovanju - 118:109. Bila je ovo deveta utakmica bez najboljeg igrača na svijetu i šesta pobjeda njegovog tima.

Od kada je Jokić "pao", dvojica igrača su se pretvorili u "zvjeri". Džamal Marej i Pejton Votson. Upravo je Marej blistao protiv Maveriksa i ubacio je 33 poena, uz 5 asistencija i dva skoka. Votson je dodao 18, uz 5 skokova i dvije asistencije. Između njih našao se Eron Gordon koji se vratio iz povrede (22, 6sk, 3as).

Na drugoj strani nevidljiv je bio prvi pik sa drafta Kuper Fleg (6, 1sk, 1as), dok je Nađi Maršal bio najbolji sa 24 poena i 5 skokova. Denver je tako zadržao drugo mjesto na Zapadu sa skorom 28-13, dok je Dalas na 12. poziciji sa 15-26.

Ono što je dobra vijest za Nagetse jeste i da oporavak Jokića teče bolje nego što je očekivano i mogao bi da se vrati na parket već krajem januara.

