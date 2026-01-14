Košarkaš Crvene zvezde Džoel Bolomboj krenuo je put Milana.

Izvor: MN Prees

Ekspedicija Crvene zvezde u srijedu poslepodne krenula je za Milano, a među putnicima će biti i Džoel Bolomboj. Srpski predstavnik u 22. kolu Evrolige gostuje italijanskom klubu, a Saša Obradović po prvi put mogao bi da računa na centra kojeg u timu nije bilo skoro godinu dana.

Centar je posljednju utakmicu odigrao još 13. marta, upravo protiv milanskog velikana, a deset mjeseci kasnije mogao bi da upiše prve minute nakon dugotrajnog oporavka od povrede i operacije zgloba. Najveći dio rehabilitacije Bolomboj je proveo u Sjedinjenim Američkim Državama, uz odobrenje kluba. Nekoliko dana prije Nove godine vratio se u Beograd i počeo sa timskim treninzima, a sada je na put krenuo sa klubom, javlja Sport Klub.

Ekipu sa Malog Kalemegdana u četvrtak očekuje duel 22. kola protiv Olimpije iz Milana, a ohrabrujuća vijest za navijače crveno-bijelih je činjenica da bi veliki borac mogao biti u konkurenciji za tim. Nije isključeno da će Bolomboj biti među 12 igrača registrovanih za meč protiv Olimpije.

Bolomboj je nedavno u razgovoru za MONDO otkrio kako je doživio povredu: "Kada sam se povrijedio, imao sam osjećaj kao da sam polomio nogu. Uhvatio sam skok i onda doskok... Nije bilo ništa agresivno, samo sam loše doskočio i mislio sam da sam slomio stopalo. Ne znam kako je došlo do toga da se piše da će biti oko mjesec dana. Kada smo shvatili kakva je povreda, odlučili smo se da ne radimo operaciju, možda je zbog toga prvo taj period oporavka naveden kao manji. Kada smo shvatili da ne daje rezultat, onda smo bolje pogledali povredu i bolje je razumjeli. Tada smo shvatili da je veoma ozbiljna povreda".

"Bilo je teško, ali ne zbog toga. Morao sam da idem na dvije operacije. Na kraju dana, postoje stvari koje ne možeš da kontrolišeš. Možeš da budeš najjači i atletski najspremniji i to ne mora ništa da znači kada je u pitanju zaliječenje. Neko se zaliječi brzo, neko se uopšte ne zaliječi. Moralo je dosta stvari da se poklopi da bih se vratio, mnogi ljudi uopšte ne razumiju povredu. Da probam da uprostim, moja povreda je bila takva da sam dislocirao kost u stopalu i da je došlo do rupture tetiva i ligamenata. Zato je operacija bila ključna, da se kost vrati na to isto mjesto kako to ne bi uticalo na biomehaniku i sve to. To je bio prvi korak", objasnio je Bolomboj.