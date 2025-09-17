KK Crvena zvezda predstavila svoj novi sastav bez Džoela Bolomboja, projektovanog startnog centra

KK Crvena zvezda predstavio je svoj novi tim na tradicionalnom danu za medije Evrolige, na kojem je u dvorani "Pionir" napravljena i timska fotografija za sezonu 2025/26. Ono što su svi primijetili je da na fotografiji nema Džoela Bolomboja, teško povrijeđenog centra koji je pod ugovorom, ali mjesecima van terena.

Bolomboj se trenutno nalazi u Sjedinjenim Državama gdje se još oporavlja od teške povrede stopala zbog koje je tokom proleća bio operisan u Americi. Zbog tog razloga i rehabilitacije, on i dalje neće biti na raspolaganju treneru Janisu Sferopulosu, za razliku od drugih starosjedelaca iz inostranstva koji su ostali u timu ovog ljeta, na čelu sa Kodijem Milerom-Mekintajrom i Ajzejom Kenanom.

Kada se vraća? "Najkasnije u januaru"

Koliko se Bolomboj mučio prošle sezone pokazuje i činjenica da je odigrao samo 18 mečeva za Zvezdu u Evroligi. Prvu tešku povredu zadobio je tokom jeseni, na gostovanju Budućnosti, a potom je i u martu završio u ambulantnim kolima i na štakama.

Jedan od najpouzdanijih Zvezdinih stranaca u ovoj deceniji igra za Zvezdu od leta 2023. godine, u njoj je pružao najbolje partije u karijeri, a za njih je nagrađen ugovorom i za prestojeću sezonu, odnosno do ljeta 2026. godine.

Poslednje informacije o njemu objavljene su u julu, kada je pomoćnik trenera Zvezde Janis Sferopulos otkrio da će Bolomboj odsustvovati najkasnije do januara 2026. godine.

Zvezda nije mogla da predvidi datum oporavka

Crvena zvezda je tokom proleća u poslednjem obraćanju javnosti saopštila da ne može da predvidi kada će se vratiti.

"Kako bismo spriječili bilo kakve spekulacije oko povrede i oporavka Džoela Bolomboja... Naš centar je operisan u SAD i to smo kao klub zvanično objavili odmah nakon operacije - što jasno i nedvosmisleno znači da povreda nije laka. Period oporavka koji se "provlači" kroz pojedine medije nije istinit iz prostog razloga sto niko ne može u ovom trenutku da prognozira period oporavka. Neozbiljno bi bilo licitirati takvim stvarima i molimo sve vas da nespretnim interpretacijama ne nanosite štetu ni igraču ni klubu. Kao i uvjek do sada, kada budemo imali konkretne podatke, biće objavljeno na sajtu kluba. Zdravlje igrača nije stvar oko koje ima prostora za senzacionalnim saznanjima", poslednje je oglašavanje kluba o Bolomboju.