Džoel Bolomboj je u novogodišnjem intervjuu za MONDO pričao o povratku na teren, operacijama koje je imao, razgovoru sa hirurgom, svom sinu i Crvenoj zvezdi.

Crvena zvezda konačno je dočekala Džoela Bolomboja (31). Kao veliko iznenađenje je predstavljen na novogodišnjem koktelu kluba u Beogradu i jedva čeka da se ponovo nađe na parketu. Kada bi to zaista moglo da se dogodi, kako je izgledao period oporavka, koliko ga je uplašio hirurg kada mu je rekao da se mnogi sportisti ne vrate nikada iz ovakvih povreda... Sve to su stvari o kojima je pričao u intervjuu za MONDO, uz obećanje da će razmisliti da li sa sinom da kopira Lebrona i Bronija Džejmsa.

"Dobro sam, srećan sam što sam se vratio u Beograd", počeo je Bolomboj intervju za MONDO.

Centar crveno-bijelih povrijedio se u martu 2025. godine na meču protiv Armanija kada je pred sam kraj meča ostao na parketu. Objasnio je šta se sve tada dogodilo. Prve informacije bile su da će biti odsutan oko mjesec dana, umjesto toga prošlo je skoro godinu dana.

"Kada sam se povrijedio, imao sam osjećaj kao da sam polomio nogu. Uhvatio sam skok i onda doskok... Nije bilo ništa agresivno, samo sam loše doskočio i mislio sam da sam slomio stopalo. Ne znam kako je došlo do toga da se piše da će biti oko mjesec dana. Kada smo shvatili kakva je povreda, odlučili smo se da ne radimo operaciju, možda je zbog toga prvo taj period oporavka naveden kao manji. Kada smo shvatili da ne daje rezultat, onda smo bolje pogledali povredu i bolje je razumeli. Tada smo shvatili da je veoma ozbiljna povreda."

"Hirurg mi je rekao da se mnogi iz ovoga ne vraćaju"

Otišao je Džoel relativno brzo poslije toga u Ameriku i tamo je na dodatnim pregledima ustanovljeno da je povreda mnogo ozbiljnija nego što se u prvi mah mislilo.

"Bilo je teško, ali ne zbog toga. Morao sam da idem na dvije operacije. Na kraju dana, postoje stvari koje ne možeš da kontrolišeš. Možeš da budeš najjači i atletski najspremniji i to ne mora ništa da znači kada je u pitanju zalečenje. Neko se zaliječi brzo, neko se uopšte ne zaliječi. Moralo je dosta stvari da se poklopi da bih se vratio, mnogi ljudi uopšte ne razumiju povredu. Da probam da uprostim, moja povreda je bila takva da sam dislocirao kost u stopalu i da je došlo do rupture tetiva i ligamenata. Zato je operacija bila ključna, da se kost vrati na to isto mjesto kako to ne bi uticalo na biomehaniku i sve to. To je bio prvi korak", objasnio je Bolomboj.

Onda je uslijedio razgovor sa ljekarom koji ga je uplašio. Nije mu bilo svejedno da čuje da je karijera možda završena.

"Pričao sam sa hirurgom koji je jedan od najboljih na svijetu. Rekao mi je da se većina sportista ne vrati iz ovakve povrede, shvatio sam da su to stvari koje ne mogu da kontrolišem. Išao sam korak po korak, najvažnija je bila ta operacija. Onda šest mjeseci nisam uopšte mogao da hodam, onda sam polako počinjao da hodam. Moja noga je bila toliko mršava, ne biste mogli da vjerujete, izgubio sam tonus mišića. Nisam mogao da hodam normalno šest-sedam meseci. Išlo je toliko sporo, cijeli taj proces."

Kada će se vratiti na teren?

Pitali smo Bolomboja i direktno koliko je blizu povratka na teren i da li može tako nešto da izrazi u procentima.

"Teško mi je da kažem koliko procenata. Posljednji dio rehabilitacije se odnosi na timske treninge i kontakt igru. Pridržavamo se tog nekog perioda od oko 9 mjeseci od momenta povrede, što bi trebalo da bude krajem januara. Oporavljam se brže nego što su mislili, tako da ne znamo da li bi možda moglo da bude ranije ili možda kasnije. Moram da treniram, jedna od stvari je i to što dugo nisam igrao, moram da uđem u takmičarski ritam, da se naviknem na sve to. Pričaću sa svima, sa predsjednikom, trenerom Obradovićem, doktorima, napravićemo plan povratka i idemo postepeno."

Kada ga je predstavio na novogodišnjem koktelu, predsjednik Zvezde Željko Drčelić je rekao "da sa njim ekipa može da osvoji Evroligu".

"Ne bih to nazvao pritiskom, pokazuje koliko vjeruje u ekipu, koliko vjeruje u mene lično. Ne shvatam to zdravo za gotovo. Naporno radim, bio je ovo dug period iza mene, polako se vrćaam i jedva čekam da pomognem ekipi."

O borbi za mjesto u reketu i Saši Obradoviću

Čeka Džoela borba za mjesto u reketu, posebno kada svi igrači Zvezde budu zdravi. Na "petici" su još Ebuka Izundu, Hasijel Rivero i Donatas Motiejunas.

"Sve će da bude onako kako treba da bude. Ne brineš o tome kao košarkaš, bio sam u raznim ulogama. Biće sve to kako treba. Predstavio sam se na koktelu nekim momcima koje nisam znao. Imamo dobre momke, lakše se gradi hemija i odnosi kada je neko dobra osoba."

Razgovarao je sa Sašom Obradovićem tokom rehabilitacije, a tek će pričati uživo.

"Pričali smo više puta ranije, dugi razgovori, razmjenjivali smo i poruke..."

"Sin hoće da zajedno igramo u Zvezdi"

Otkrio nam je Džoel i da mu je njegov sin rekao da bi volio da zaigraju zajedno u Crvenoj zvezdi. Da budu kao Lebron Džejms i Broni u Los Anđeles Lejkersima.

"Moram da igram još 12 godina, jer on ima šest godina. Moguće je, vidjećemo. Imaću 43 godine ako ostanem još 12 godina u Zvezdi. Možda bude napredniji, pa uspije da zaigra za manje, za recimo 8 do 10 godina. Vidjećemo. Gleda sve utakmice Zvezde, uzbuđen je i strastven o svemu tome."

Sin Džoela Bolomboja

Za kraj je pričao o navijačima i o tome koliko mu je sve to falilo.

"Mnogo mi nedostaju. Rekli su mu iz kluba da su ih često zvali da pitaju za moj status i kada se vraćam. Dobijao sam stotine poruka na društvenim mrežama, ljudi su me zvali, htjeli da me kontaktiraju. Mnogo mi nedostaju", zaključio je Bolomboj i priznao da nije učio srpski tokom rehabilitacije.