Srpski klubovi u Evroligi Partizan i Crvena zvezda podnijeli su zahtjev za A licence elitnog takmičenja

Izvor: MN Press

Partizan i Crvena zvezda, srpski predstavnici u Evroligi, podneli su zahtjev za A licencu elitnog takmičenja, javlja grčka Gazeta. "Vječiti" rivali žele da osiguraju učešće u narednim godinama, te nakon trogodišnje licence žele da odu i korak dalje.

U periodu kad se pojavljuje novo takmičenje u Evropi i nije sasvim jasno koji klubovi će zauzeti koju stranu, odluka Partizana i Crvene zvezde je, čini se, konačna. Srpski klubovi budućnost vide u Evroligi i ništa ne prepuštaju slučaju. Grčka Gazeta pozvala se na izvještaj iz Izraela, prema kojem pored crno-bijelih i crveno-bijelih još šest klubova traži A licencu ovog takmičenja.

U godini za nama i Partizan i Crvena zvezda dobili su trogodišnje licence, a pred sastanak koji će se održati 13. januara podnijeli su zahtjev za A ugovor. Na planiranom onlajn sastanku govoriće se o novoj sezoni, dok osam timova želi da i pitanje o najvišoj licenci dođe na red. Kako Gazeta prenosi, klubovi koji su pokazali interesovanje su Virtus, Dubai, Monako, Hapoel iz Tel Aviva, Valensija, Hapoel iz Jerusalima (koji trenutno igra u Evrokupu) i, naravno, Partizan i Crvena zvezda.

Sjednica je zakazana u podne, a na njoj će se govoriti o važnim pitanjima. Između ostalog, hoće li Real Madrid i Barselona ostati u ovom takmičenju i nakon sezone 2025/26, a tema će biti i NBA Evropa koja privlači sve više pažnje i uzima maha.

A, dok se čeka epilog razgovora čelnika klubova i elitnog takmičenja, pred klubovina iz Srbije je naporan period. Partizan je trenutno posljednji na tabeli sa skorom 6-15 i igraće u srijedu protiv Olimpijakosa u Pioniru od 19.30, dok Zvezda u četvrtak gostuje Milanu u 20.30 sati.