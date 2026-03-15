Tramp traži podršku zemalja za slanje ratnih brodova u Ormuski moreuz, a reakcije su različite, od opreza do demantija.

Američki predsjednik Donald Tramp pozvao je nekoliko država da pošalju ratne brodove u Ormuski moreuz kako bi obezbjedile plovidbu kroz taj ključni pomorski prolaz za izvoz nafte.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži napisao da se nada da će Kina, Francuska, Japan, Južna Koreja i Ujedinjeno Kraljevstvo poslati ratne brodove kako bi moreuz "prestao da bude prijetnja" zbog Irana.

Nakon njegove objave pojedine zemlje za sada reaguju oprezno.

Britanija: Razmatramo opcije

Iz britanskog ministarstva odbrane poručili su da London trenutno razgovara sa saveznicima o mogućim koracima.

"Kao što smo ranije rekli, trenutno sa saveznicima i partnerima razgovaramo o nizu opcija kako bismo obezbjedili bezbjednost plovidbe u regionu", rekao je portparol ministarstva.

Kina poziva na prekid sukoba

Portparol kineske ambasade u Vašingtonu rekao je za CNN da Kina poziva na trenutni prekid neprijateljstava.

Nije direktno odgovorio da li će Kina prihvatiti Trampov poziv, ali je poručio da sve strane imaju odgovornost da obezbjede stabilno i neometano snabdijevanje energijom. Dodao je da će Kina nastaviti da komunicira sa relevantnim akterima.

Japan: Odluku donosimo samostalno

Japan još nije zvanično odgovorio na Trampov poziv, ali su zvaničnici za japanski NHK rekli da bi se to pitanje moglo otvoriti tokom posjete premijerke Sanae Takaiči Sjedinjenim Državama, koja počinje u srijedu.

Jedan zvaničnik japanskog ministarstva spoljnih poslova rekao je da Tokio neće odmah slati ratne brodove samo zato što je to zatražio Vašington.

"Japan sam donosi svoje odluke, a nezavisna procjena temelj je našeg pristupa", rekao je.

Francuska demantuje slanje brodova

Francuska vlada takođe za sada nije najavila slanje brodova.

Nekoliko sati nakon Trampove objave francusko ministarstvo spoljnih poslova na mreži X demantovalo je navode da Pariz šalje ratne brodove u Hormuški moreuz.

"Ne, francuski nosač aviona i njegova grupa ostaju u istočnom Sredozemlju. Naša pozicija se nije promijenila, riječ je o odbrambenom rasporedu", naveli su.

Južna Koreja zasad bez odgovora

Iz Južne Koreje za sada nije stigla zvanična reakcija na Trampov poziv.

