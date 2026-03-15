Španac Karlos Alkaraz eliminisan je u polufinalu Indijan Velsa.

Prvi teniser svijeta Karlos Alkaraz poražen je u polufinalu Indijan Velsa od Rusa Danila Medvedeva sa 6:3, 7:6(3). Španac je tako doživio prvi neuspjeh u sezoni i moraće iznova da započne niz, pošto se već najavljivalo rušenje rekorda Novaka Đokovića od 41 vezane pobjede.

U drugom polufinalu je Janik Siner rutinski slavio protiv Aleksandra Zvereva, ali smo neočekivano ostali bez novog teniskog klasika. Alkaraz je ostao "bez goriva" i nakon osvojenih titula na Australijan Openu i u Dohi došao kraj njegovoj nepobjedivosti. Mora se reći da je Medvedev igrao sjajan tenis na čitavom turniru i zaličio je na slavne dane kada je bio u vrhu svjetskog tenisa.

U prvom setu je iskusnom Rusu bio dovoljan jedan brejk kada se odlijepio na 4:1 i do kraja mu ruka nije zadrhtala na servisu. U drugom setu smo gledali dosta ravnopravniju borbu, pa je odluka morala da padne u taj-brejku. Medvedev je odmah napao servis Španca, uzeo mu dva početna servisa i tako trasirao put ka velikoj pobjedi.

Izgleda da su ljubitelji tenisa i statističari precenili mladog Alkaraza koji nesumnjivo igra najbolji tenis u karijeri, ali zaustavio se na nizu od 16 pobeda. Ako uzmemo u obzir da je Đoković legendarne 2011. godine vezao 41 trijumf, jasno je da će Španac morati još mnogo da radi kako bi dostigao taj nivo dominacije...