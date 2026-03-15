Legendarni Lebron Džejms potezom je oduševio košarkaški planetu.

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa i Denver Nagetsa odigrali su spektakularan meč u Kripto areni. Heroj je bio Slovenac Luka Dončić koji je postigao pobjedničke poene u produžetku, ali Amerikanci bruje o potezu 41-godišnjeg Lebrona Džejmsa.

Legendarni as je u finišu četvrte dionice bacio za loptu kao da mu život zavisi od ne i pokazao zašto i dalje igra košarku. Kao najstariji i najiskusniji je pustio Dončića i Rivsa da se "igraju košarke", a onda se povremeno pojavljivao i postizao važne poene.

Ipak, ne očekuje se baš od njega da gine za svaku loptu, ali je ovim potezom zaslužio veliko poštovanje čitavog tima.

Utakmicu je završio sa 17 poena, šest skokova i pet asistencija, što je njega samo "običan dan u kancelariji". Za partiju mu je odao priznanje i trener Džej Džej Redik na konferenciji za medije.

"Rekao sam mu posle utakmice da za 23 godine koliko sam te gledao kako igraš u NBA i tri godine koliko sam te gledao kako igraš u srednjoj školi nikada te nisam vidio da uradiš nešto slično, a on se složio. To je sjajno. Znam da će to osjetiti sutra. To je pobjednički mentalitet", rekao je trener Lejkersa.