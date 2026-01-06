Tonje Džekiri je oko ponoći sleteo u Beograd, tako da je Partizan dobio veliko pojačanje za nastavak sezone.

Izvor: KK Partizan

Tonje Džekiri (31) i zvanično je novi košarkaš Partizana, a posle ponoći je sletio u Beograd. Ljudi iz kluba dočekali su ga na aerodromu "Nikola Tesla" i tom prilikom su mu dali obilježja kluba i odmah je zastao da pozira sa svim tim obilježjima i da se po prvi put predstavi navijačima.

Uz fotografije koje je klub objavio na društvenim mrežama nalazi se i jedan kratak snimak na kom je dao izjavu o očekivanjima i onome što ga čeka u klubu.

"Znam Nika Kalatesa, srećan sam što sam dio ove sjajne košarkaške organizacije kakva je Partizan. Jedva čekam da počnem da radim. Pokušaću da donesem dosta pozitivnih stvari, od pobedničkog aspekta", rekao je Džekiri na aerodromu.

On dolazi kao zamjena za Tajrika Džounsa koji je posle transfer sage otišao u Olimpijakos i tamo potpisao ugovor na dvije i po godine vrijedan tri miliona eura.

Što se Džekirija tiče, potpisao je ugovor do kraja sezone uz mogućnost produžetka na još godinu dana u zavisnosti od učinka. Centar od 213 centimetara dolazi iz CSKA i tamo je u VTB ligi prosečno beležio 7,7 poena i 4,7 skokova po utakmici.