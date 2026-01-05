Doskorašnji centar CSKA Tonje Džekiri zamjena je Tajrika Džounsa u Humskoj.

Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia

Doskorašnji centar moskovskog CSKA Tonje Džekiri zamijeniće Tajrika Džounsa u Partizanu, koji je poslije turbuletnog perioda u Humskoj odlučio da pređe u Olimpijakos. To je bio logičan sljed dešavanja, a crno-bijeli su bili primorani da ekspresno reaguju na tržištu. Izbor je pao na Džekirija koji ima zavidno evroligaško iskustvo gdje je igrao za Fenerbahče, Baskoniju i Asvel.

Iskusni centar (31) potpisaće ugovor do kraja sezone uz opciju produženja na još jednu. Partizan na "petici" ima još Bruna Fernanda koji je stigao krajem oktobra.

Ko je Tonje Džekiri?

Rođen je u Nigeriji 1994, a koledž je završio u Majamiju. Prvi profesionalni ugovor je potpisao sa turkim Bandirmom Kizmizi gdje se zadržao jednu sezonu, da bi potom prešao u Ostende sa kojim je osvojio titulu u belgijskom šampionatu i bio proglašen za najkorisnijeg igrača finala. Uslijedio je povratak u Tursku gdje je zadužio dres Gacijantepa, da bi potom prešao Asvel gdje je igrao u sezoni 2018/19.

Naredne sezone je izborio transfer u Baskoniju, da bi potom zadužio dres Uniksa iz Kazanja. Nisu ga u Turskoj zaboravili, pošto je vrhunac karijere doživio kada ga je pozvao Fenerbahče na čijoj klupi je u tom momentu sjedio Dimitris Itudis, ali nije se snašao u Istanbulu.

Iako je potpisao dvogodišnji ugovor ostao je samo jednu sezonu, odigrao je 30 utakmica, deset kao starter i prosječno bilježio 4,9 poena, 3,2 skoka, 1,0 asistenciju, 0,5 ukradenih lopti i 0,2 blokade po utakmici. Potom je stigao poziv moskovskog CSKA gdje je igrao dvije i po sezone. Sa "armejcima" je slavio dvije titule i u tamošnjoj ligi prosječno bijležio 7,7 poena i 4,7 skokova.

(MONDO)