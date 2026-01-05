Denver je ljetos otjerao Majkla Portera Džuniora koji igra fantastično i bilo je pitanje trenutka kada će se novi igrač Bruklina osvetiti bivšem timu. Upravo to je i "zažuljalo" Dejvida Adelmana.

Majkl Porter Džunior bio je "žrtvovan" prethodnog ljeta kada je Nikola Jokić digao glas i rekao da nešto mora da se mijenja. Denver ga je trejdovao u Bruklin za Kema Džonsona i očekivano da traju poređenja ko je bolje prošao, a za sada se čini da nešto više razloga za zadovoljstvo ima sam Majkl Porter Džunior koji igra sezonu karijere, doduše u ekipi koja je među lošijima u NBA.

Tako je Majkl Porter Džunior ima i motiva na pretek prethodne večeri kada je prvi put igrao protiv Nagetsa i u pobjedi Netsa (127:115) bio je najbolji igrač. Ubacio je 27 poena, 11 skokova i pet asistencija, tako da se postavlja pitanje - da li je donijeta pogrešna odluka oko njega? Zar nije Denver mogao na bolji način da ga iskoristi, pošto vidimo da sada uživa u Bruklinu i uz veću ulogu?

Upravo to pitanje dobio je i Dejvid Adelman, ali nije mu ni palo na pamet da osudi potez svog tima, štaviše rekao je da je to bio pravi potez za sve: "Imao je ovdje dosta slobode. Mislim da je ovaj trejd bio dobar za sve. Osvojio je šampionsku titulu sa nama. To je jedan od glavnih razloga zašto smo to uradili...", rekao je Adelman i podsjetio na dobre partije Portera i u Denveru.

Adelman nahvalio svog bivšeg igrača

Upitan da li je osjećao da Majkl Porter Džunior "ima u sebi" ovakav kapacitet kakav je pokazao ove sezone u Netsima, Adelman je odgovorio na sljedeći način.

"Da, mislim, svaki put kada osvojiš titulu, te sporedne uloge imaju smisla. Tako da, da, znali smo koliko je talentovan. Mislim da ono za šta ne dobija dovoljno priznanja jeste ono što je radio u plej-ofu, i to uz povrede koje ima. Jednostavno mislim da ne dobija dovoljno pohvala za to koliko je čvrst. Njegova igra ne 'vrišti' čvrstina, ali zaista, gledati ga iz dana u dan kako se održava da bi mogao da igra - to je za mene bilo najimpresivnije. Svakodnevno", rekao je trener Denvera.

Ove sezone Majkl Porter Džunior prosječno bilježi 25,9 poena, 7,6 skokova i 3,4 asistencije po meču.

"I da, Majk je oduvijek imao tu sposobnost. Ali kod nas se žrtvovao", rekao je Adelman i dodao da zna i da mu neke stvari igrač i zamjera: "Mislim da smo ga koristili na pravi način. Siguran sam da se ne bi potpuno složio sa mnom, što je u redu. Ali, da, dobili smo mnogo utakmica igrajući na taj način".

"Zato je lijepo vidjeti da ovdje, pod Đordijem Fernandezom, ima malo više slobode. Zabavno je gledati ga", zaključio je.

