Drama na Voždovcu, Kristijan Golubović napao Kristinu Spalević: Hitno udaljen iz stana, izrečena zabrana

Autor Dragana Tomašević
0

Kristijanu Goluboviću navodno izrečena mjera zabrane prilaska

Drama na Voždovcu, Kristijan Golubović napao Kristinu Spalević Izvor: Instagram/kristina_spalevic, Kurir TV printscreen

Kristijan Golubović udaljen je iz stana na Voždovcu zbog prijetnji i nasilja u porodici.

Policija u Beogradu u utorak je, 10. marta, Kristijanu Goluboviću izrekla hitne mjere udaljenja iz stana i zabrane prilaska i komunikacije supruzi Spalević Kristini.

Kristijan je navodno u stanu na Voždovcu, posle verbalne rasprave s njom, počeo da je vrijeđa, uputivši joj prijetnje, a zatim ju je i fizički napao i gurao je.

Istragu vodi Drugo Osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

(Telegraf, MONDO)

kristijan golubović kristina spalević svađa zabrana prilaska

